孫楊曾被喊「禁藥騙子」！今首度復出泳池畔　可惜已無法代表中國

孫楊回來了！因為拒絕藥檢遭禁賽4年3個月的中國知名泳將孫楊，今（25）日將復出參加在合肥舉行的中國全國游泳錦標賽，引發全中國關注。由於孫楊曾在兩屆奧運奪得3面金牌，但是經過禁藥爭議，孫楊已不能再代表中國參加國際賽事。他因為2020年拒絕藥檢事件遭禁賽4年3個月，5月28日解禁，孫楊微博也發布多張照片，寫下「超越自我，泳者無畏」，預告復出。
孫楊被目擊 「尿液是紫色的」
孫楊在職業生涯中犯了很多錯誤，2012年倫敦奧運男子1500公尺自由式決賽發生「搶跳」，原本依照規則他應該被判出局，但最後裁判經過討論，認為孫楊沒有犯規，讓孫楊得以繼續參賽，並順利摘下金牌。
2014年孫楊在一次尿檢中被查出服用禁藥，遭中國泳協禁賽3個月，故缺席該年的韓國仁川亞運。 之後，孫楊稱是因心臟不適而誤食禁藥，世界運動禁藥管制機構（WADA）也出面質疑。
2016年里約奧運，澳洲泳將Mack Horton就發起「拒絕孫楊」行動，當時他拒絕與孫楊握手，表達他對於孫楊在2014年誤食違反用藥條例藥物的不滿，並在奧運期間受訪時以「禁藥騙子(drug cheat)」稱呼孫楊。
法國泳將Camille Lacourt也曾爆料：「孫楊的尿液顏色呈現紫色。」之後事件持續升溫到2019年光州世錦賽。
2018年9月孫楊位於杭州住所，拒絕WADA委託的國際藥檢管理機構（IDTM）進行飛行藥檢，不僅未配合，還指使他人打破血液樣本容器遭到國際體育仲裁法庭判罰禁賽8年。
國際體育仲裁法庭在2020年5月重審孫楊4年前拒絕藥檢一案，並於6月底宣布裁決結果，禁賽期從8年減至4年3個月，禁賽期從2020年2月28日開始計算，一直到2024年5月28日禁賽期滿。他也錯過日本東京奧運、以及巴黎奧運。
中國2024年全國夏季游泳錦標賽25至28日將在安徽合肥登場，孫楊將代表浙江隊參加男子400公尺自由式預賽，這也將是他暌違1680天重返賽場。
孫楊復出在中國引發轟動，門票原價人民幣200元的套票，被炒至800至1000元，相當於原本的4-5倍，約為4000元台幣一張。
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孫楊在職業生涯中犯了很多錯誤，2012年倫敦奧運男子1500公尺自由式決賽發生「搶跳」，原本依照規則他應該被判出局，但最後裁判經過討論，認為孫楊沒有犯規，讓孫楊得以繼續參賽，並順利摘下金牌。
2014年孫楊在一次尿檢中被查出服用禁藥，遭中國泳協禁賽3個月，故缺席該年的韓國仁川亞運。 之後，孫楊稱是因心臟不適而誤食禁藥，世界運動禁藥管制機構（WADA）也出面質疑。
2016年里約奧運，澳洲泳將Mack Horton就發起「拒絕孫楊」行動，當時他拒絕與孫楊握手，表達他對於孫楊在2014年誤食違反用藥條例藥物的不滿，並在奧運期間受訪時以「禁藥騙子(drug cheat)」稱呼孫楊。
法國泳將Camille Lacourt也曾爆料：「孫楊的尿液顏色呈現紫色。」之後事件持續升溫到2019年光州世錦賽。
2018年9月孫楊位於杭州住所，拒絕WADA委託的國際藥檢管理機構（IDTM）進行飛行藥檢，不僅未配合，還指使他人打破血液樣本容器遭到國際體育仲裁法庭判罰禁賽8年。
國際體育仲裁法庭在2020年5月重審孫楊4年前拒絕藥檢一案，並於6月底宣布裁決結果，禁賽期從8年減至4年3個月，禁賽期從2020年2月28日開始計算，一直到2024年5月28日禁賽期滿。他也錯過日本東京奧運、以及巴黎奧運。
中國2024年全國夏季游泳錦標賽25至28日將在安徽合肥登場，孫楊將代表浙江隊參加男子400公尺自由式預賽，這也將是他暌違1680天重返賽場。
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