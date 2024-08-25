孫楊曾被喊「禁藥騙子」！今首度復出泳池畔　可惜已無法代表中國

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▲英國泳將Duncan Scott(右)拒絕和有禁藥疑雲的中國名將孫楊同台合影。（圖／美聯社／達志影像）

▲英國泳將Duncan Scott(左)拒絕和有禁藥疑雲的中國名將孫楊(中)同台合影遭嗆。（圖／美聯社／達志影像）

孫楊回來了！因為拒絕藥檢遭禁賽4年3個月的中國知名泳將孫楊，今（25）日將復出參加在合肥舉行的中國全國游泳錦標賽，引發全中國關注。孫楊在職業生涯中犯了很多錯誤，。 之後，孫楊稱是因心臟不適而誤食禁藥，世界運動禁藥管制機構（WADA）也出面質疑。2016年里約奧運，澳洲泳將Mack Horton就發起「拒絕孫楊」行動，當時他拒絕與孫楊握手，表達他對於孫楊在2014年誤食違反用藥條例藥物的不滿，並在奧運期間受訪時以「禁藥騙子(drug cheat)」稱呼孫楊。2018年9月孫楊位於杭州住所，拒絕WADA委託的國際藥檢管理機構（IDTM）進行飛行藥檢，不僅未配合，國際體育仲裁法庭在2020年5月重審孫楊4年前拒絕藥檢一案，並於6月底宣布裁決結果，禁賽期從8年減至4年3個月，中國2024年全國夏季游泳錦標賽25至28日將在安徽合肥登場，孫楊將代表浙江隊參加男子400公尺自由式預賽，這也將是他暌違1680天重返賽場。孫楊復出在中國引發轟動，門票原價人民幣200元的套票，被炒至800至1000元，相當於原本的4-5倍，約為4000元台幣一張。