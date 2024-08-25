Chris Bosh睽違8年再上場！出戰Dragic引退賽　罰球得分感動眾人

去年12月宣布結束15年NBA生涯的明星控衛Goran Dragic，今（25）日則是風光在家鄉斯洛維尼亞舉辦慈善引退賽，斯洛維尼亞籃協近日也退休了Dragic背號3號的球衣，用以表揚這位替國家隊付出眾多心血的球員。而Dragic今日引退賽名單上，則可說是星光熠熠，包含Luka Doncic、Nikola Jokic、Steve Nash和Dirk Nowitzki等人都答應出賽，其中最受到矚目的非前「龍王」Chris Bosh莫屬，他在睽違8年後再度站上賽場，並靠著罰球取得分數，也讓網友相當感動。
38歲Dragic是斯國國家隊得分王 今日風光在家鄉辦引退賽
現年38歲的Goran Dragic，生涯替斯洛維尼亞在國際賽場上出戰90場比賽，只要國家隊徵召，他幾乎沒有缺席過。而過去Dragic一共累計得到1760分，是國家隊得分王，更曾幫助斯洛維尼亞在2017年拿到歐錦賽冠軍，並勇奪該年賽會最有價值球員。
Goran Dragic在NBA舞台的表現也相當不錯，生涯曾在2018年入選全明星賽，2014年則曾獲選年度第3隊，總計他在NBA共出戰946場，期間效力過包含太陽、火箭、熱火、暴龍等多支球隊，是一名相當稱職的控球後衛，場均能夠貢獻13分、3籃板、4.7助攻。
Bosh睽違8年再度站上球場 感動許多球迷
而Goran Dragic稍早也在家鄉舉辦慈善引退賽，其中多名籃球巨星皆出席比賽，最受到矚目的就是前「龍王」Chris Bosh，他過去因為自身的血栓關係，無奈在關係到生命安全的情況下，只能宣布退休，但他13年的NBA旅程，連續11年入選全明星賽，並2度幫助熱火奪下總冠軍，種種事蹟仍然令球迷相當難以忘懷。稍早Bosh也在睽違8年之後，為了前隊友Dragic代表性地站上球場比賽，並靠著罰球取得分數，讓許多球迷相當感動。
網友如今在看到Chris Bosh重回賽場後，紛紛在影片留言區寫下：「我還以為永遠都看不到Bosh上場比賽了，這真的是太棒了！」、「再度看到CB站在球場上，我熱烈盈眶！」、「32歲就退休真的太可惜了」、「如果他身體沒有出現那些血塊就好了⋯」
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現年38歲的Goran Dragic，生涯替斯洛維尼亞在國際賽場上出戰90場比賽，只要國家隊徵召，他幾乎沒有缺席過。而過去Dragic一共累計得到1760分，是國家隊得分王，更曾幫助斯洛維尼亞在2017年拿到歐錦賽冠軍，並勇奪該年賽會最有價值球員。
Goran Dragic在NBA舞台的表現也相當不錯，生涯曾在2018年入選全明星賽，2014年則曾獲選年度第3隊，總計他在NBA共出戰946場，期間效力過包含太陽、火箭、熱火、暴龍等多支球隊，是一名相當稱職的控球後衛，場均能夠貢獻13分、3籃板、4.7助攻。
Bosh睽違8年再度站上球場 感動許多球迷
而Goran Dragic稍早也在家鄉舉辦慈善引退賽，其中多名籃球巨星皆出席比賽，最受到矚目的就是前「龍王」Chris Bosh，他過去因為自身的血栓關係，無奈在關係到生命安全的情況下，只能宣布退休，但他13年的NBA旅程，連續11年入選全明星賽，並2度幫助熱火奪下總冠軍，種種事蹟仍然令球迷相當難以忘懷。稍早Bosh也在睽違8年之後，為了前隊友Dragic代表性地站上球場比賽，並靠著罰球取得分數，讓許多球迷相當感動。
網友如今在看到Chris Bosh重回賽場後，紛紛在影片留言區寫下：「我還以為永遠都看不到Bosh上場比賽了，這真的是太棒了！」、「再度看到CB站在球場上，我熱烈盈眶！」、「32歲就退休真的太可惜了」、「如果他身體沒有出現那些血塊就好了⋯」