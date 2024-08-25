Chris Bosh睽違8年再上場！出戰Dragic引退賽　罰球得分感動眾人

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去年12月宣布結束15年NBA生涯的明星控衛Goran Dragic，今（25）日則是風光在家鄉斯洛維尼亞舉辦慈善引退賽，斯洛維尼亞籃協近日也退休了Dragic背號3號的球衣，用以表揚這位替國家隊付出眾多心血的球員。現年38歲的Goran Dragic，生涯替斯洛維尼亞在國際賽場上出戰90場比賽，只要國家隊徵召，他幾乎沒有缺席過。Goran Dragic在NBA舞台的表現也相當不錯，生涯曾在2018年入選全明星賽，2014年則曾獲選年度第3隊，總計他在NBA共出戰946場，而Goran Dragic稍早也在家鄉舉辦慈善引退賽，其中多名籃球巨星皆出席比賽，最受到矚目的就是前「龍王」Chris Bosh，他過去因為自身的血栓關係，無奈在關係到生命安全的情況下，只能宣布退休，但他13年的NBA旅程，連續11年入選全明星賽，並2度幫助熱火奪下總冠軍，種種事蹟仍然令球迷相當難以忘懷。網友如今在看到Chris Bosh重回賽場後，紛紛在影片留言區寫下：「」、「」、「32歲就退休真的太可惜了」、「如果他身體沒有出現那些血塊就好了⋯」