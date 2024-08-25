鈴木誠也轟雙響砲！今永昇太奪第10勝　小熊寫大聯盟史上唯一紀錄

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美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊日籍強投今永昇太，今（25）日掛帥先發出戰邁阿密馬林魚，繳出7局失2分優質先發，鈴木誠也單場3安，包括單場雙響砲，貢獻4分打點，終場小熊以14：2痛宰馬林魚，今永昇太收下本季第10勝，也幫助小熊重返五成勝率，兩位日籍球星領軍奪勝，也寫下大聯盟歷史唯一紀錄。此戰今永昇太先發7局，投了99球，僅被擊出4支安打，並失掉2分，失分全部來自於對手的全壘打，分別是4局下Connor Norby、5局下David Hensley的陽春全壘打，另外投出3次三振和2次四壞保送，取得本季第10勝，成為第9位在大聯盟菜鳥賽季繳出雙位數勝投的日本球員。不僅今永昇太好投，小熊打線也大爆發，全場掃出17支安打，其中第三棒鈴木誠也5打數3安打表現最為亮眼，他在首局上先是扛出本季第17轟，幫助小熊先馳得點，接著3局上再轟兩分砲，本季首度演出單場雙響砲，單場4打點也追平個人單場最佳成績。根據大聯盟報導指出，芝加哥小熊隊成為大聯盟歷史上第一支有日籍打者單場擊出3支長打，且日籍投手同場拿下勝投的球隊。