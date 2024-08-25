當心跨境假貨！海關上半年緝獲逾23萬件仿冒品　侵權市值逾4億元

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▲跨境網購風氣興盛，海關今年上半年在邊境查獲230起侵害商標權案件，其中多數來自海、空運快遞貨物專區。（示意圖，非當事人／Pixabay）

跨境網路購物風氣興盛，民眾享受方便之餘也要當心買到假貨。財政部指出，今年上半年在邊境查獲230起侵害商標權案件，其中來自海、空運快遞貨物專區就達89%，而將所有仿冒品數量加總則逾23萬件，多為鞋類、服飾、手錶、皮包、香菸等消費品，以及3C產品、藥品，侵權市值高達新台幣4億5000萬元。財政部關務署說明，保護智慧財產權是政府重要施政目標，為了增進查緝成效，海關持續精進關員查緝技巧，今年上半年相較去年同期，緝獲案件數量成長44%、侵權貨品數量增加5倍，多為鞋類、服飾、手錶、皮包、香菸等消費品，以及3C產品、藥品，市值高達新台幣4億5000萬元，如若這類仿冒品流入市場，將對民眾安全、健康造成嚴重危害，因此一向將其列為重點查緝項目。財政部更進一步說明，近年跨境網購盛行，海關緝獲的仿冒品多為快遞貨物少量進口，而在今年上半年於海、空運快遞貨物專區緝獲的205起侵害商標權案件，就占全部230起案件的89%，籲請民眾快遞網購雖然方便，仍須提防注意以免買到仿冒品損及自身權益。財政部重申，查緝侵害智慧財產權貨品正是海關重點工作，除將持續辦理相關訓練增進關員專業知能，亦會落實強化智慧財產權邊境保護措施，提升邊境查緝仿冒成果。