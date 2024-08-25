直言JJ Redick有遠見！湖人老闆對他掌兵符有信心：將成偉大領袖

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NBA美國職籃洛杉磯湖人今年休賽季試圖補強卻頻頻受阻，如今除了與陣中一哥「詹皇」LeBron James完成續約之外，在自由市場上則是沒有任何斬獲，他們如今也確定將由沒有任何執教NBA球隊經驗的JJ Redick執掌兵符，不免讓人擔心紫金大軍新賽季的表現。湖人老闆Jeanie Buss稍早登上Podcast節目，談到球隊最終聘用JJ Redick擔任主帥，Buss說，「事實上我不太願意談論籃球方面的事情，但我們一直在尋找一個能帶來不同東西的候選人，並能真正投身於培養年輕球員，JJ是我們如今最合適的人選。再說一次，我只是想用成果來替自己說話，所以我並不想大肆宣傳，說這將是一次全壘打，我們得給他時間，去建立起他想要建立的東西。」「目前並不是強制要求球員們來訓練，但是球員們會主動來訓練。Nate McMillan和Scott Brooks所組成的教練團，有很多經驗可以讓他（JJ Redick）適應，並成為一名出色的總教練。」Jeanie Buss如此說到。而根據湖人隨隊記者Jovan Buha日前透露，NBA內部許多人士都認為，湖人必須升級陣容，才有機會在新賽季走得更遠。在對參加NBA夏季聯賽的十幾位管理階層高層、教練、球探和經紀人進行訪問時，「沒有一個人認為，湖人目前的陣容有能力贏得總冠軍，」Buha接著寫到，「最值得注意的是，幾乎所有人都預計，湖人會在2025年2月7日交易截止日期來臨之前的某個時間點，試著發動交易。」