賴清德到台南首廟天壇及下大道良皇宮贈匾　祈求臺灣風調雨順

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▲總統賴清德感謝良皇宮對地方百姓的貢獻，特別致贈「神威顯赫」匾額，並在市長黃偉哲等人陪同下，向保生大帝上香祈福並揭匾。（圖／南市府提供）

總統賴清德今(25)日在臺南市長黃偉哲陪同前往台南首廟天壇及下大道良皇宮參拜，分別致贈天壇「澤被萬方」匾額及下大道良皇宮「神威顯赫」匾額，並進行揭匾祈福儀式。賴清德表示，從政之後一直得到臺南鄉親的支持，一路走來他對臺南有深厚情感。今天來臺南主要是感謝眾神庇佑臺灣、臺南，希望透過贈匾祈福，祈求玉皇上帝及保生大帝保佑臺灣四時無災，八節有慶。賴清德指出，他擔任臺南市長任內，戮力治水，後續在黃偉哲率領市政團隊努力下，即便遭受強颱凱米侵襲，但比起莫拉克風災，一樣強度的降雨量，受災面積及程度大幅下降，可見治水工程是一棒接一棒，臺南市政建設日益進步。黃偉哲除感謝賴清德前來為民眾祈福，祝禱天佑臺灣、天佑臺南，透過揭牌祈福儀式，也象徵總統為萬民服務，造福社會，帶領國家走向更光明未來。臺南市政府民政局表示，位於中西區的台灣首廟天壇建於明鄭時期，為市定古蹟，其長期投入慈善及社會教化，發揮宗教安定人心功能。總統賴清德致贈天壇「澤被萬方」匾額，在黃偉哲、天壇董事長徐國潤及各界代表陪同下，進行揭匾祈福儀式，祈求玉皇上帝保佑臺灣風調雨順。隨後賴清德一型抵達下大道良皇宮參拜，下大道良皇宮一直是當地民眾的信仰中心，賴清德感謝良皇宮對地方百姓的貢獻，特別致贈「神威顯赫」匾額，並在黃偉哲、下大道良皇宮董事長張春堂等代表陪同下，向保生大帝上香祈福並揭匾。今天揭匾儀式來賓包括臺南市副市長趙卿惠、美國在臺協會(AIT)高雄分處長張子霖，以及立委陳亭妃、林俊憲、王定宇，與臺南市議會議長邱莉莉及市議員沈震東等多位在地議員，和外交協會台南市會代表及眾多宮廟代表等皆到場共同觀禮見證。