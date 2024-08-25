川伯稱高雄人後悔罷韓　綠反嗆「後悔一開始投錯人」

我是廣告 請繼續往下閱讀

「高雄市民後悔的是一開始投錯人！」針對台北市副市長李四川今（25）日為基隆市長謝國樑站台時表示，「很多高雄市民後悔當初罷免韓國瑜」，民進黨高雄市黨部主委黃文益、立委邱議瑩及市議員邱俊憲均認為，高雄市民後悔的是一開始投錯人，沒有一開始就選對人。更直言李四川在幫謝國樑反輔選。李四川今天赴基隆考察城市彩繪、騎樓整平成果，並為面臨罷免風波的基隆市長謝國樑加油打氣。李四川並提及當年「罷韓」，呼籲基隆市民在10月13日的罷免投票當天，要出來投不同意罷免票，否則就跟高雄市前市長韓國瑜任罷免案一樣，「有很多市民現在才在後悔」。黃文益指出，韓國瑜的政見，無論是愛情摩天輪、賽馬場、挖石油還是F1賽車，都沒有看到具體作為；陳其邁則是在補選上任後兩年拚四年，真正爭取到台積電為核心的半導體產業鏈落腳高雄，開啟AI時代基礎。黃文益說，全球關注的2050淨零碳排議題，陳其邁已做好布局，透過產業淨零大聯盟，以大帶小，結合公私部門力量，符合國際對於RE100等的產品與能源規範。黃文益進一步說，韓時期的高雄人最怕被調侃「發大財沒」；現在的高雄人則是走路有風，「我還以為李四川副市長活在平行時空，高雄人只有後悔當初沒有一開始就選對人。」立委邱議瑩也在社群軟體發文表示，「川伯，你大錯特錯，不要再來，高雄人後悔的是一開始投錯人，讓高雄慢了2年才大爆發」。邱議瑩說，一個城市是否進步、施政是否有感，問市民最知道，在遠見雜誌的「2024年縣市長施政滿意度調查」中，高雄市長陳其邁不只奪下「五星級市長」，更創下滿意度新高。邱議瑩說，陳其邁這幾年力推產業轉型，台積電、輝達、AMD都來到高雄，形成最完整半導體產業聚落；高雄演唱會經濟帶動觀光，展現城市軟實力；還有輕軌成圓、社宅上看2萬1000戶等好多進步，市民都感受在心裡。邱議瑩指出，或許李四川有心選新北市長，但現在既然還是台北市副市長，多把時間及關注用在輔佐台北市政，遠比多說政治語言更符合身分；往事並不如煙，陳其邁時期高雄的進步，以及韓國瑜時期高雄的停滯，市民自有公道。邱俊憲則表示，高雄市長陳其邁在今年六月媒體縣市長滿意度調查中，施政滿意度達71.3%！相對於當初韓國瑜當市長時，曾在縣市評比中，倒數最後一名過！陳其邁在各項評比、民調上，顯見不只是超越韓前市長，更是超越選舉時的藍綠支持度！邱俊憲說，川伯在台北，是不是太久沒有回來高雄了，為了救樑，妄自替廣大高雄市民代言後悔？！或許，高雄人真正後悔的是，立委改選大意，讓國民黨+民眾黨過半！邱俊憲也指出，「不是後悔罷免，是後悔2018就投錯了吧，不然到現在可能還在賽馬場跟愛情摩天輪⋯晶圓廠vs賽馬場。到底誰後悔？」