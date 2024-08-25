臺南400農村水保探險趣　黃偉哲盼民眾重視水土保持

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▲為向民眾推廣水土保持的重要性，台南市長黃偉哲與在場參與「臺南400—農村水保探險趣．啟航派對」小朋友親切互動。（圖／南市府提供）

為向民眾推廣水土保持的重要性，臺南市政府攜手農業部農村發展及水土保持署臺南分署於今(25)日在新光三越小西門廣場辦理「臺南400—農村水保探險趣．啟航派對」，臺南市長黃偉哲出席時除認為農業發展要好，有賴於做好水土保持，他希望透過這次活動，不僅呈現出臺南的豐富環境與人文風貌，更期望喚起民眾對臺南農村水保的重視。黃偉哲指出，臺南為臺灣首座城市，不僅富含文化底蘊，且物產豐饒，從稻米、芒果、鳳梨、文旦等，乃至舉世聞名的蘭花，都是臺南重要農產。每年3月在臺南舉辦的臺灣蘭展，更是世界三大蘭展之一。水土保持署副署長王晉倫表示，從日前凱米颱風侵臺，可以看出極端氣候對人類的重大影響，因此希望邀請社區、學校及企業等共同辦理活動，讓國土保育、水土保持的觀念扎根基層。臺南市政府也說，農業發展、水土保持、社區防災等皆是市政建設重要一環，這次活動藉中央與地方攜手合作，邀集農業、水保、防災及環境教育夥伴近40個單位齊聚，以「臺南400」主軸切入，帶領民眾從歷史縱深角度探索自海濱至山麓的拓荒及耕耘，認識農業到工業時代的變遷，以及近年氣候變遷與極端氣候的議題。水利局表示，今天活動有兩大活動主軸，第一項為「TaiwanWay水保探險趣—體驗活動闖關」主題攤位區，匯聚眾多農村再生、食農教育、環境教育攤位，透過知識問答、趣味遊戲體驗、數位闖關學習，讓民眾有耳目一新的知識學習。其次為「水保食農世界舞臺」舞臺區，安排了農村水保行動劇、「水保時空魔幻秀」劇情魔術演出，以及輕鬆好聽的絲竹演奏「音悅水保故事」，讓現場民眾駐足聆賞流連忘返。