Energy登犀利趴！Toro放話「掰開坤達衣服」　16蹲台上突多6嘉賓

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▲Energy分享首次站上超犀利趴的心情，表示很感謝五月天讓他們重新合體復出。（圖／記者朱永強攝影）

▲Energy重回小巨蛋16蹲，台上多出了鼓鼓（左二）和5隻犀利龍一起共舞。（圖／記者朱永強攝影）

▲Energy和鼓鼓（左二）、蕭秉治（右三）一起合跳〈射手〉。（圖／記者朱永強攝影）

由天團五月天領軍的年度音樂盛事「超犀利趴」一連2天（24、25日）在台北小巨蛋登場，7月底剛在小巨蛋辦完「一觸即發」演唱會的超殺唱跳男團Energy，今日也重回小巨蛋舞台開唱。Toro還特別帶來「新招」，唱到一半當場跪下，還說等等要掰開坤達的衣服。而他們唱到爆紅歌曲〈星期五晚上〉時，不只5人在台上16蹲，還有5隻「犀利龍」上台助陣，更驚喜的是，鼓鼓也重新上台，和「師弟」一起合跳，現場瞬間嗨翻。Energy今天一上台隨即帶來〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈二次西遊〉3首嗨歌，把氣氛炒到最高點。由於他們今年才正式合體，因此過去從未參加過超犀利趴，他們也分享自己的心情。Toro透露，自己其實不是第一次參加超犀利趴，前幾年曾當過觀眾，觀賞了五月天和放浪兄弟的表演，感覺到超犀利趴和一般演唱會不同的是「放鬆」，和音樂祭一樣外面有攤位，還有表演可以看。不過他也反省說，「我剛剛好像太兇了，等一下即使有很兇的歌，我也要面帶微笑！」阿弟則開Toro髮型的玩笑說，「這樣看起來就像個佛祖。」由於今天Toro唱到高潮時還當眾跪下，笑說這是「新招」，還說等下也有新招，「可能去掰開坤達的衣服。」其他團員聽到後連忙勸阻，「你確定要掰他的？達達手臂很壯欸」，坤達更直接撂話說，「你敢掰開我的衣服，我就把你的頭髮連株拔起」，讓現場觀眾瞬間笑翻。阿弟接著分享第一次登上超犀利趴的心情，表示昨晚聽到阿信說很後悔找Energy當嘉賓，因為很多粉絲都翻牆喜歡Energy，只記得〈星期五晚上〉，不過他認為也是因為有五月天，所以現在小學生看到他們，都會說「你是16蹲的那個！」書偉也說，如果沒有五月天的暖心邀約，他們也沒有機會站上超犀利趴13，前面12次他們都沒有在舞台上，因此今年非常珍惜，且頻繁的站上小巨蛋舞台，「我們謝謝一路上牽著我們一起走的貴人們」，還說等表演完要出去攤販大吃特吃，如果有粉絲認出來，可以和他打聲招呼。由於Energy演唱會門票一票難求，因此他們也將演唱會最精華的部分呈現在犀利趴，不過不一樣的部分是，他們唱到夯曲〈放手〉時，還特別找「師兄兼後輩」鼓鼓呂思緯和蕭秉治合唱〈射手〉，2首歌組在一起讓現場嗨翻。而他們唱到〈星期五晚上〉，還邀來5隻犀利龍和鼓鼓共舞，帶來全新的舞台感受。