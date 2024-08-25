寵物店網購飼料袋破損！員工「裝沒看到」紙條一起寄　顧客超傻眼

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▲飼料包裝上貼著一張紙條清楚寫著，「下次撿貨和出貨時，假裝沒看到破損」。（圖／翻攝爆料公社）

▲寵物公園針對飼料袋破損事件做出回應。（圖／翻攝寵物公園臉書）

現代人為了追求方便，都很仰賴網購，對於有養寵物的民眾來說，大包裝的飼料、貓砂更是必用網購來買，不但省錢又省力。不過有顧客在知名連鎖寵物店購買大包飼料，打開包裹卻發現裡面有一張員工間溝通的，且包裝上還有一條明顯破損，完整內容曝光也讓大批網友傻眼。原PO在臉書社團「爆料公社」分享了兩張照片，飼料包裝上貼著一張紙條清楚寫著，，同時還畫上了箭頭指向破損處，最後還附上書寫員工的簽名。這也讓收到貨的原PO相當傻眼：「出貨的飼料包裝破了、教員工假裝沒看到，然後紙條還忘記撕，就送給客戶了，傻眼」，奇葩遭遇也吸引大批網友關注，紛紛回應「員工OS：同事下次可以的話，麻煩一起把紙撕掉好嗎」、「好誇張」、「如果沒這張紙條證明飼料袋早已破損，店家會認帳嗎」。針對本次事件，寵物公園今（25）日晚間也在臉書上做出回應，「關於今日消費者反應電商到貨商品破損事件：本公司立即進行緊急調查，因為目前寵物公園未建置倉庫，電商平台商品直接從委外第三方物流倉儲出貨，已確認此為倉儲物流的人員作業疏失所致，我們會與委外廠商重新檢視流程並力求改善，提供更好的服務及商品給予毛爸媽。同時我們已與本件訂購人取得聯繫並協調退換貨處理。非常感謝您對於我們的支持與關心。」