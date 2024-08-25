影／中信兄弟猛登三振朱育賢後不爽板凳清空原因！陳彥夆親自說明

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場交手時，兄弟洋投猛登三振朱育賢後怒吼，與樂天教練互噴，引發板凳清空衝突，雙方球員一度衝進場內。（圖／翻攝自CPBLTV）

▲中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場交手時，兄弟洋投猛登三振朱育賢後怒吼，與樂天教練互噴，引發板凳清空衝突。（圖／翻攝自CPBLTV）

中職中信兄弟洋投猛登昨（24）日在3局不滿朱育賢在挑戰觸身球維持原判後，花了太多時間回打擊區，竟然飆出三振後朝他怒吼，樂天桃猿一壘跑壘指導員陳彥夆原本希望他不要這麼做，但雙方爆發口角，甚至板凳清空。根據《自由時報》報導，陳彥夆今天賽前親自去找中信總教練平野惠一和其他中信兄弟教練致意，但也還原跟猛登的衝突當下狀況。猛登當下看到判決，的確有些不滿意，最後三振後朝對方選手、休息室怒吼，被人感覺是挑釁的行為，陳彥夆經由《自由時報》訪問時說：「我只是上前詢問，你為什麼要這樣做，希望你不要這樣。昨天觀眾很多，我比較大聲，讓他誤認我在吼叫，但我只是想去了解一下而已。」猛登當下可能也有情緒，且怒噴垃圾話，陳彥夆也火大，認為猛登態度有點太差，雙方衝突一觸即發，陳彥夆解釋，當下不開心，「選手可以對教練噴垃圾話又叫我走開嗎？可以展現這種態度嗎？誰被這樣對待都會不開心。」樂天桃猿最近團隊狀況不錯，陳彥夆透露，他想為選手和團隊講話，但沒有想要起衝突，畢竟也擔心衝突造成傷害不太好，並且親自跟中信兄弟主帥平野惠一跟其他教練致意。他透露，「每個人都想為自己團隊去努力，可能有些情緒，我當下講完就走開了，畢竟衝突不是好事，能避免就要盡量避免。」