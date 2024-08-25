《原子少年2》開播！粉絲蓋討論串分析：這隊是想像中男團的模樣

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▲《原子少年2》昨（24）日首播，54位多才多藝的帥氣選們被分為六大星球。（圖／踢帕娛樂提供）

▲在韓國當過練習生的Alex加持「晨之星」。（圖／原子少年YT）

《原子少年2》昨（24）日首播，54位多才多藝的帥氣選們被分為六大星球，分別為克卜勒、晨之星、小行星、天狼星、風行者、鑽石星球，節目開播後立刻在網路上掀起熱烈討論，就有網友一一分析每隊的特色與優勢，直言風行者是「帥氣男團的模樣」，給予超高評價，也透露鑽石星球是目前她心中的第一名。該名網友表示，「台灣選秀節目的音樂真的都不會讓我失望，都是好聽的歌，這點真的想大大的稱讚，然後這次的服裝、運鏡全部都大大進步。」直言第二季的服裝、運鏡進步很多，「好的妝髮和好畫面是大家入坑的首要條件啊，感謝節目終於重視這點。」她也直言，「鑽石星球」是她的冠軍，「我覺得從出場到最後都讓我最喜歡的舞台，不只從出場就很有氣質，舞蹈表現很驚豔。」原PO坦言，「想像中帥氣男團的模樣，有人可以當主唱，跳舞的又很有勁，重點是b-boy真的好猛，肢體表演很有氣場，不知道會不會遇到可愛風格就卡關？但是第一集真的表現很好，和鑽石不同風格的好表演，我心中第二名！」她也表示，「小行星」的表現也很好，「好年輕，超級有潛力！對鏡頭也不會怯場，然後有幾個人聲線很好聽。」「晨之星」有曾在韓國當過練習生的Alex加持，卻讓原PO感嘆是相對失望的一組，「整團表演跟舞蹈都覺得差強人意，而且他們分到的歌滿好的，不知道之後會不會進步，加油。」她也透露覺得「克卜勒」表現不錯，「不太理解這麼低分的原因，尤其很喜歡東翰跳舞的細節。」強調這隊的鏡頭感很驚豔。