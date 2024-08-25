味全龍郭天信、張政禹「德州撲克事件」後重返一軍！禁賽自我反省

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍游擊手張政禹，重返一軍。（圖／NOWnews資料照）

中職味全龍隊今（25）日賽前，把郭天信、張政禹兩人拉上來一軍，兩人都深切反省，其中郭天信以蓄鬍重新刮掉，象徵重新開始，不過龍隊也在3日立即開除，馬上止血。味全龍又祭出扣月薪跟禁賽5場，下二軍等懲罰，希望球員要小心謹慎。由於兩人先下二軍，加上聯盟禁賽，以及天候影響延賽等，郭天信跟張政禹等了將近快20天才回到一軍舞台，兩人都悔不當初，感到十分抱歉。郭天信接受《自由時報》訪問時提到，其實自己剛下二軍的心情會有一點受影響，但後面有愈來愈好。在這段時期有深刻檢討，表示除了對球團感到抱歉，「其實對整個中職都很不好意思」。張政禹說，一開始很想不開，直到後來爸媽有打電話來關心、開導，心情上調適有稍微好一點，「人生體悟蠻多的，希望以後不要再犯下這種錯。」