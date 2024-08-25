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味全龍郭天信、張政禹「德州撲克事件」後重返一軍！禁賽自我反省

運動中心/綜合報導

味全龍郭天信、張政禹因為德州僕克事件被禁賽，今天重返一軍賽場。（圖／記者陳明安攝）
味全龍郭天信、張政禹因為德州僕克事件被禁賽，今天重返一軍賽場。（圖／記者陳明安攝）
中職味全龍隊今（25）日賽前，把郭天信、張政禹兩人拉上來一軍，兩人都深切反省，其中郭天信以蓄鬍重新刮掉，象徵重新開始，張政禹今年十字韌帶斷裂受傷2個月，加上又遇到「德州撲克」事件影響，自己也有好好反省，他透過《TSNA》採訪時提到，自己心情很憂鬱，後來父母有打電話來開導，讓他有所體悟，張政禹說：「人生體悟蠻多的，希望以後不要再犯下這種錯。」

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德州撲克事件震撼中職　郭天信張政禹都被判罰

味全隊曾傳昇2日因為被爆出1月前往德州撲克場所，被依賭博罪起訴，中職聯盟宣示要「嚴罰」，但依照中職規章認定，球員最多是罰10萬，禁賽10場。不過龍隊也在3日立即開除，馬上止血。

沒想到6日網路又瘋傳味全龍隊郭天信、張政禹等人前往德州撲克場所的照片，味全龍又祭出扣月薪跟禁賽5場，下二軍等懲罰，希望球員要小心謹慎。

由於兩人先下二軍，加上聯盟禁賽，以及天候影響延賽等，郭天信跟張政禹等了將近快20天才回到一軍舞台，兩人都悔不當初，感到十分抱歉。

郭天信接受《自由時報》訪問時提到，其實自己剛下二軍的心情會有一點受影響，但後面有愈來愈好。在這段時期有深刻檢討，表示除了對球團感到抱歉，「其實對整個中職都很不好意思」。

張政禹也被抓包前往爭議場所，其實他9月就要當爸，今年還因為十字韌帶斷裂休養2個月之久，沒想到又被網路爆料前往不當場所，張政禹賽前受訪表示，「小孩要出來了，自己該做什麼、要先想清楚，不要再像以前年少無知。」

張政禹說，一開始很想不開，直到後來爸媽有打電話來關心、開導，心情上調適有稍微好一點，「人生體悟蠻多的，希望以後不要再犯下這種錯。」

▲味全龍游擊手張政禹，重返一軍。（圖／NOWnews資料照）
▲味全龍游擊手張政禹，重返一軍。（圖／NOWnews資料照）

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