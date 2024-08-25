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郭天信禁賽歸隊亮出「鐵支」4安　味全狂掃21安14：0痛電台鋼雄鷹

記者路皓惟/綜合報導

▲味全龍外野手郭天信禁賽期滿歸隊，繳出4支安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.23）
▲味全龍外野手郭天信禁賽期滿歸隊，繳出4支安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.23）
味全龍在經歷4連敗後，今（25）日作客澄清湖棒球場對戰台鋼雄鷹，郭天信、張政禹禁賽期滿歸隊，分別繳出4安鐵支和3安猛打賞，加上劉基鴻開轟，以及吉力吉撈鞏冠扛出本季第21發全壘打，全場狂掃21支安打，終場味全龍以14：0痛宰台鋼雄鷹，終結近期連敗低潮。

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台鋼先發江承諺首局就遭到劉基鴻全壘打狙擊，完全無法壓制龍隊猛烈攻勢，前3局丟掉3分，5局上兩出局後被吉力吉撈敲出二壘安打後退場，連續兩場先發無法投滿5局。6局上吉力吉撈鞏冠轟出三分砲，龍隊吃下6分大局，領先擴大至雙位數，奠定本場勝基。

龍隊打線給予超強火力支援，王維中主投5局被敲4安打無失分，投出5次三振和2次四壞保送，拿下本季第4勝，反觀台鋼江承諺吞下本季第8敗。

樂天桃猿3：2擊敗中信兄弟　陳柏豪有望改寫土投最狂紀錄

樂天桃猿今日在台中洲際球場交手中信兄弟，樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez）繳出7局失2分優質先發，送出8次三振，沒有任何四死球，接著王志煊、莊昕諺和陳柏豪輪番守成，最終就以3：2擊敗中信兄弟。

樂天終結者陳柏豪單季連續20次救援成功，有望改寫陳鴻文於2015年締造的單季連續21次救援成功，改寫土投最長救援成功紀錄。

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