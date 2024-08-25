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古林睿煬7.2局9K強勢封鎖　統一獅4：0富邦悍將、完成三連戰橫掃

記者路皓惟/綜合報導

▲統一7-ELEVEn獅本場先發古林睿煬，主投7.2局被敲4支安打，沒有失分，且飆出9次三振，收下本季第7勝。（圖／統一獅提供）
▲統一7-ELEVEn獅本場先發古林睿煬，主投7.2局被敲4支安打，沒有失分，且飆出9次三振，收下本季第7勝。（圖／統一獅提供）
富邦悍將今（25）日在台南棒球場交手統一7-ELEVEn獅，「國防部長」張育成揮棒造成手指關節挫傷，因而提前退場，在喪失一門大砲情況下，悍將打線遭到古林睿煬徹底封鎖，終場統一獅以4：0完封富邦悍將，在主場三連戰橫掃富邦，也讓富邦陷入4連敗。

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此戰古林睿煬開賽連續解決6名打者，整場主投7.2局，僅被擊出4支安打，並且飆出9次三振、僅有1次四壞球，順利拿下本季第7勝，也獲選為單場MVP。

2局下，統一靠著陳重廷和林益全的連續安打，攻佔一、三壘，接著楊竣翔適時安打，為統一先馳得點。7局下，邱智呈和林安可連續安打攻下保險分，統一擴大至2：0領先。

8局下，陳重羽、陳聖平連續安打帶動攻勢，攻佔二、三壘，隨後許哲晏滾地球帶回1分，林佳緯高飛犧牲打再添1分，最終統一以4之差奪勝，在主場完成三連戰橫掃。

今日富邦開箱新洋投班恩，先發4.2局被擊出4支安打失1分，丟出7次三振，儘管表現不俗，但無奈等不到火力支援，承擔中職生涯首敗。

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