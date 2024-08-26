第六屆「品牌金舶獎」今授獎　商總表揚海內外31家傑出品牌企業

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▲鴻鼎菓子獲得國際授權潛力組獎，負責人 張育睿（中）接受表揚。（圖／中華民國全國商業總會提供）

▲翔評互動公司品牌「醫點通1.Talk」獲得此次服務創新組獎、執行長周翊軒（中），接受表揚。（圖／中華民國全國商業總會提供）

▲第六屆「品牌金舶獎」得獎名單。（圖／中華民國全國商業總會提供）





為提升台灣中小企業品牌力的市場開拓及永續經營，由中華民國全國商業總會主辦的「第六屆品牌金舶獎」於22日舉行頒獎典禮，由產官學組成的評審團選出31家海內外傑出企業品牌。商總理事長許舒博表示，台灣品牌需要走出本島與世界接軌，「永續經營」是提升品牌續航力的致勝關鍵，品牌金舶獎除了協助獲獎企業洽接國發基金、信保基金與創投投資媒合之外，並組團出訪與當地廠商接洽，創造實質商機，今年也成立品牌金舶獎聯誼會，凝聚國內品牌商及海外僑臺商的力量，加強品牌聯繫提升整體形象，共同促進經貿交流發展。第六屆品牌金舶獎選拔活動，各組皆有不同評選標準，「綠色永續組」為提升能源或資源使用效率以減少對環境衝擊者；「國際授權潛力組」為企業商模和商品授權或代理至海外具潛力者；「服務創新組」為有別於同業方式來突破跨界整合應用創新者，以及「海外僑臺商組」，總共四大組，為具有世界競爭力的品牌輸出生態系掌握永續經營策略，激勵品牌達到永續ESG作為，迎合世界潮流。經濟部國際貿易署江文若署長表示，全球都面臨變遷的挑戰，協助業者做淨零轉型，幫助業者做節能設備的汰換，讓商家能提升營運力，消費者同時可以享受優質的體驗環境；在數位化方面幫助業者導入資通訊的能力，像智能系統導入，開辦課程與論壇，讓企業的服務和產品能力都提升。非常樂於跟商總會合作，幫助企業佈建海外市場幫業者爭取更多的商機，經濟部規畫在海外設立產業園區，提供全程服務，排除業者投資障礙，更進一步要幫助業者與海外的鏈結。鴻鼎菓子公司獲得此次「國際授權潛力組」獎。鴻鼎菓子堅守天然、營養、安全，三大製作核心，更是全台唯一連續4年榮獲全球純粹風味評鑑三星殊榮的品牌；品牌理念將會持續追求更好，推動烘焙業共好永續發展，成為產業與台灣之光。翔評互動公司品牌醫點通1.Talk獲得此次「服務創新組」獎。創立於 2017 年,是專為醫療院所提供全方位解決方案的MedTech 數位轉型服務商,提供包含 1.Talk 醫病互動管理系統、DBC 醫療品牌顧問以及PinMed 數位醫病媒合暨排班管理工具等產品服務,並致力以「打造醫病好關係」為企業願景,持續創造院所、病人以及醫護三贏的共好時局。目前,全臺已有超過千家診所導入醫點通數位化方案,使用醫師達 4,500 位,更惠及超過 300 萬名就診民眾,能享有更流暢、便捷的數位化就診體驗。國家發展委員會高仙桂副主委表示，全國商業總會舉辦「品牌金舶獎」，不僅發揮典範移轉的效益，也與新執政團隊的施政目標不謀而合。考量商業服務業多屬中小企業，政府將加強建立主權AI運用系統，回應企業應用需求，同時，運用租稅抵減、獎補助、綠色金融及淨零科技等方式，打造臺灣綠色品牌的競爭優勢。品牌金舶獎是企業發光發亮的平台，全國商業總會將輔導獲獎企業進入加速器，共同鏈結海外商會組織能量，將政府資源挹注當靠山，讓品牌在發展國際市場的同時，創造台灣的實力，打造BIT（BrandInTaiwan）模式，推動臺灣產業成為具有世界競爭力的護國群山！