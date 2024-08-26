70歲成龍受「巴黎帕運」邀請！開幕式當天將傳遞聖火

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▲成龍以武打動作在影壇闖出一片天，獲得全球影迷認可，受邀替2024年夏季「帕拉林匹克運動會」開幕式傳遞聖火。（圖 / 翻攝微博）

2024年夏季「帕拉林匹克運動會」（巴黎帕運，Paralympic Games，身心障礙者國際型綜合體育賽事），將於當地時間8月28日至9月8日於法國首都巴黎舉行，根據《法新社》報導，帕運組委會宣布今（26）日正式宣布，今年70歲的香港武打動作巨星成龍，將於開幕式當天，在巴黎擔任傳遞聖火的神聖工作。根據《法新社》報導，今年70歲的香港武打動作巨星成龍，在影視產業當中以武打動作特技表現廣為人知，並深受影迷喜愛。帕運組委會今日宣布，成龍將於2024年夏季「帕拉林匹克運動會」開幕典禮前數小時，在法國巴黎負責傳遞聖火。負責傳遞聖火的工作除了成龍以外，還有法國女演員艾莎齊柏斯汀（Elsa Zylberstein）、編舞家班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）也會參與聖火傳遞。2024年夏季「帕拉林匹克運動會」比照巴黎奧運開幕式，在法國國家體育場（Stade de France）外面舉行，遊行隊伍將沿著香榭麗舍大道到達巴黎市中心的協和廣場（Place de la Concorde）。聖火8月24日在帕拉林匹克運動會歷史性發源地，由英國斯托克曼德維爾（Stoke Mandeville）點燃，週日由輪椅擊劍獎牌得主阿斯曼 （Emmanuelle Assmann）接棒，經英吉利海峽隧道抵達法國。接下來，聖火將分成12條路，由1000名火炬手傳遞到約50個城市，最終抵達巴黎參加開幕典禮。