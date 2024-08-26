執政百天！賴清德滿意度突破5成、卓榮泰4成4

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總統賴清德日前上任滿百天，《美麗島電子報》今（26）日公布最新民調，結果顯示滿意執政表現達54.4％，經交叉分析得見僅台北市、民眾黨支持者與泛藍民眾等群不滿意賴執政的多於滿意，其餘各群民眾絕大多數傾向滿意賴執政。行政院長卓榮泰部分，則有44.3％滿意其執政表現。《美麗島電子報》公布今日最新民調，說明民眾對總統賴清德執政整體表現，有54.4％滿意（其中12.6%很滿意、41.8%還算滿意），而比上月增加2.4個百分點，有33.2%不滿意（其中13.6%很不滿意、19.6%有點不滿意）則比上月增加3.1個百分點，未明確回答有12.5%，這等同民眾對賴執政近100天所打的成績單。《美麗島電子報》說明，經交叉分析得見僅台北市、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群不滿意賴執政的多於滿意，其餘各群民眾絕大多數傾向滿意賴執政，尤其是桃竹苗及雲嘉南、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群，超過5成7滿意賴執政整體表現，而學歷愈低的民眾愈滿意賴執政，至於中立民眾45.4%滿意賴總統執政、32.8%不滿意，認為國內整體經濟現況不好的民眾，51.4%不滿意賴執政。而在行政院長卓榮泰方面，有44.3%滿意卓榮泰擔任閣揆的表現（其中6.9%很滿意、37.4%還算滿意）比上月增加2.3個百分點，26.5%不滿意（其中10.4%很不滿意、16.1%有點不滿意）比上月減少0.7個百分點，未明確回答的有29.2%。《美麗島電子報》指出，經由交叉分析僅台北市、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群不滿意卓施政的高於滿意，其餘各群民眾大多數傾向滿意卓施政表現，尤其桃竹苗及雲嘉南、或70歲以上、或國中學歷、或民進黨支持者等群超過半數表示滿意，中立民眾有33.9%滿意卓施政、27.4%不滿意。此外滿意賴執政的民眾73.0%滿意卓榮泰施政表現，認為國內整體經濟現況好的民眾64.6%滿意閣揆卓榮泰施政（11.3%不滿意），而認為國內經濟不好的民眾有40.6%不滿意卓施政（27.1%滿意）。