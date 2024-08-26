臺灣文博會今大臺南會展中心登場　蕭美琴偕黃偉哲開箱

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▲文化部特別提醒，商展區於8月26日及27日為專業買家日，歡迎國內外買家登記入場；28日起至9月1日則開放一般民眾入場。（圖／南市府提供）

首次移師臺南的2024臺灣文博會今（26）日在主展區大臺南會展中心開幕，也是文博會史上首度商展、文化策展結合同一展區同步開展。副總統蕭美琴偕同市長黃偉哲開箱文化策展，並參觀創下歷年最多攤位數的商展。蕭美琴也希望民眾在觀賞商展的同時，也能感受到台灣文化議題的深度，並且在展區中找到和自己相關的文化和靈魂的連結。市長黃偉哲表示，臺南從1624到2024間的400年，見證先民及我們的祖先，還有我們這一代和未來的下一代，在台灣這塊土地所生養、孕育出來的文化底蘊，除了即將開展的文博會，今年10月份的台灣設計展也將在臺南舉行，這也是一個具有指標性的、文化傳承意義的展覽。今年如此多重大的展會能在臺南發生、舉辦，不僅豐富了臺南的文化內涵，也讓許多年輕的文創工作者、許多年輕的發想家，能在文博會的畫布上盡情的揮灑。副總統蕭美琴說，臺灣文博會已是臺灣文創、文化軟實力的指標，而今年的文博會特別強調文化策展與品牌商展，希望讓無論是參展或看展的民眾，在觀賞商展的同時，也能感受到台灣文化議題的深度，並且在展區中找到和自己相關的文化和靈魂的連結。2024臺灣文博會以「寶島百面pó tó pah bīn」為主題，從精心策劃的展覽到動態的現場表演及互動裝置，除了全面展示臺灣豐富的文化多樣性與創意創新，更要展現「臺灣絕對沒問題」的文化自信。首次移師臺南舉辦的臺灣文博會，匯集超過570個參展品牌、近700個攤位，絕對要讓民眾爆買滿手文創商品，同時也以匯聚高鐵、臺鐵旁的大臺南會展中心為主展區。由展演藝術策展人馮建彰設計的3D裸視大型螢幕就設在會展中心的外牆上，讓來到臺南高鐵及臺鐵沙崙站的旅客，一眼就能看見文博會主視覺設計元素中的孔廟、火馬與布丁躍動於螢幕，以及臺灣原創圖像IP搭乘有趣的升降電梯輪流現身。首度與品牌商展從概念到空間完整融合的文化策展，以「文化細胞」為概念，貫穿會場1、3樓。1樓商展區旁「世代之間」及「價值的追求」2個展區，由東和鋼鐵的大型鋼鐵架構、源源鋼藝的生活小器，以及大量報紙的民主報攤，呈現2個鋼鐵產業在世代傳承間走出品牌特色，以及從書桌到街頭，臺灣社會持續前進的腳步。3樓則以認同、團結、百變風格3個展區，由3個根基於臺南的品牌，呈現臺灣土地的踏實、在地與國際的接點；以投手丘為主角的棒球場場景，則代表運動賽事所凝聚的團結；最後所有人都可以走上的伸展台上，伴隨著所有參與文博會的品牌，則期盼讓大家更相信自己、更有文化自信，一起成就臺灣的文化百面。文化部特別提醒，商展區於8月26日及27日為專業買家日，歡迎國內外買家登記入場；28日起至9月1日則開放一般民眾入場。