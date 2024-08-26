粵來粵有趣圓滿落幕　台灣隊伍「阿爾特」獲金獎

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▲台灣隊伍「阿爾特」以其出色作品《足跡》榮獲大賽金獎。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲台灣參賽隊伍「流星者」獲得比賽銀獎。（圖／記者陳美嘉翻攝）

第六屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽圓滿落幕，並於日前舉行頒獎晚會。在48小時的緊張賽程中，粵台選手們充分發揮創意與團隊合作，角逐金獎榮譽。決賽比賽過程相當精彩，透過現場大眾投票，台灣隊伍「阿爾特」以其出色作品《足跡》榮獲大賽金獎，該作品採用特殊拍攝視角，不僅在創意上別出心裁，更透過精湛的影像技術，傳遞了深圳的人文故事，在情感傳遞上引起了觀眾共鳴。成員潘柏諭提到這次比賽是很特別的體驗，可以增廣見聞、互相學習。同樣獲得金獎殊榮的還有來自廣州的「五條羊」，透過作品《這裡是夢都》展現了影像擁有留住時間、打動人心的魅力。此外，台灣參賽隊伍「流星者」獲得比賽銀獎，選手賴政杰提到，「這48小時讓我們更認識深圳的生態和運作方式，同時學習到很多拍攝經驗，也很榮幸能參加到這個比賽、獲得很多收穫。」「在有限的時間去創作，我們看到青年的無限能量。」擔任本次大賽的評審長、台灣知名電影導演張書瑋對參賽作品給予高度評價，他表示從兩個賽區的作品中看到更多元的面向，不管是創意性還是技術層面都讓評委們感到驚奇，「48小時比賽的能量爆發是在一瞬間、對青年創作人來說是一個非常好的挑戰。」