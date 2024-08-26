快訊／柯文哲認了選舉補助款3分之2歸自己　用來設自用辦公室

民眾黨狂吸仇恨值全是「這兩字」　前幕僚：政壇三姊弟布丁事件

記者陳威叡／台北報導

▲前幕僚柯昱安認為，民眾黨狂吸仇恨值全是「裝窮」兩字。（圖／記者葉政勳攝）
▲前幕僚柯昱安認為，民眾黨狂吸仇恨值全是「裝窮」兩字。（圖／記者葉政勳攝）
民眾黨假帳疑雲持續延燒、黨主席柯文哲身陷三大案，如今遭爆妻子陳佩琪賞1.2億豪宅，柯文哲今（26）日更坦言捧4300萬現金買下立院附近商辦，而《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾黨反感度較上月暴增近10個百分點，對此前核心幕僚柯昱安表示，仇恨值來源就是兩個字「裝窮」，如同過去新聞事件三姊弟布丁，今天民眾黨跟柯文哲主演的這一齣「木可世家」，就是政壇的三姊弟布丁事件，法律問題都是其次，「裝窮造成的相對剝奪感才更嚴重」。

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對於民眾黨近來風波釀仇恨值爆表，柯昱安表示，還記得過去高雄三姐弟布丁事件，2012年2月因媽媽癌症過世與阿嬤相依為命，因爲阿嬤沒有收入，加上以前媽媽在世時的低收入補助被取消，三姊弟於是請親戚教導做布丁的技巧，靠販賣布丁賺取生活費與學費。

而未料當大量金援跟訂單湧入之後，三姊弟態度跋扈，引發網友不滿，開始肉搜發現三姊弟的家境不如想像中貧困，不但買得起名牌跟昂貴的3C用品，還去高檔餐廳吃大餐，雖事後三姊弟出來澄清，說大餐是別人請的，3C跟名牌是網友送的，沒想到風波並沒有因澄清停止，網友持續透過公開資訊，發現他們的說法跟實際的狀況有落差。

柯昱安認為，今天民眾黨跟柯文哲主演的這一齣「木可世家」，就是政壇的三姊弟布丁事件，法律問題都是其次，「裝窮造成的相對剝奪感才更嚴重」。

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