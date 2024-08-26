《黑神話：悟空》爆紅！Steam湧現多款惡搞遊戲　豬八戒變主角了

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▲Steam平台出現名為《黑枸杞：悟淨》的惡搞遊戲，藉此致敬《黑神話：悟空》。（圖／Steam平台）

▲《黑神話：悟空》在全球的熱門程度突破天際，多款諧仿遊戲在Steam亮相，有的還製作的煞有其事。（圖／Steam平台）

《黑神話：悟空》（Black Myth: Wukong）絕對是近期遊戲界最熱門話題，8月20日上市後攻佔全球版面，短短3天就賣出千萬套，雖然遊戲本身衍生許多爭議，但仍是中國製遊戲的創舉；，包含《黑枸杞：悟淨》、《悟能大戰白骨精》等，惡搞《西遊記》中悟空的夥伴豬八戒、沙悟淨的故事，玩家們在破《黑神話：悟空》之餘，也可以嘗試看看轉換心情。眾所皆知，《黑神話：悟空》在上市前就被市場認為是足以「影響2024遊戲史」的大作，於是在8月初，就有幾款諧仿遊戲在Steam亮相，首先是《黑枸杞：悟淨》，這款惡搞遊戲將《西遊記》故事翻轉，改由，沙悟淨甚至能在遊戲中使用槍枝等現代武器，價格為新台幣118元。而《悟能大戰白骨精》就更搞笑了，它和《黑神話：悟空》同樣在8月20日發行，主角就是耳熟能詳的豬八戒，，遊戲內的戰鬥方式同樣相當無俚頭，不過搞笑元素也獲得許多玩家好評，現在更是推出特價優惠，只要新台幣41元。當然Ｍ由於是低成本製作的惡搞遊戲，《黑枸杞：悟淨》、《悟能大戰白骨精》的遊戲品質和畫面不能太過要求，但這樣的現象也能體現《黑神話：悟空》在全球的熱門程度。除了上述兩款外，記者實際到Steam「海巡」，，只能說創作者們真的腦洞大開，在現今開放平台的網路世界，創造許多樂趣讓人們能短暫遺忘現實的煩惱。