陳智菡扯小英「也有個人辦公室」　蔡辦駁：從未用補助款買房

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民眾黨假帳風波與黨主席柯文哲三大案風波未平息，如今又爆出柯文哲捧4300萬現金買下立院附近商辦，作為個人使用，對此民眾黨立院黨團主任陳智菡稱，如同前總統蔡英文卸任後有個人辦公室，「是一樣的意思」。對此蔡英文辦公室澄清，從參與選舉以來，從來不曾使用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下，除過去職位有單位專屬辦公室外，其餘如基金會、卸任辦公室都是租用。遭爆捧著4300萬現金購入濟南大樓三樓商辦，對此柯文哲坦承此事，而陳智菡補充說明，而柯過去就已經多次表達，會把個人補助款大部分給黨務使用，其它部份也會做個人規劃，如購置辦公室，就像前總統蔡英文卸任後，或在擔任黨主席期間還有個人辦公室，是一樣的意思。對此蔡英文辦公室聲明，蔡從參與選舉以來，從來不曾使用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下。至於從政期間的辦公室，除擔任主席、總統有單位、機關專屬辦公室外，其餘如基金會、卸任辦公室都是租用。此外，蔡英文為了兌現2016年推動年金改革的承諾，原依據《卸任總統副總統禮遇條例》每月可領28萬元禮遇金，她也比照軍公教所得替代率，自砍至每月領8.6萬元，其餘16萬元捐做公益，預計8年捐出1500萬元。