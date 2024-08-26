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大雷雨警戒／國家級警報！「4縣市」大雷雨突襲　嚴防強風、淹水

記者張志浩／綜合報導

▲對流雲系旺盛發展，南台灣出現一陣陣大雷雨，民眾外出務必注意安全。（圖／中央氣象署）
▲對流雲系旺盛發展，南台灣出現一陣陣大雷雨，民眾外出務必注意安全。（圖／中央氣象署）
（更新時間15:47）今（26）日午後對流發展旺盛，南台灣烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，落雷不斷轟隆隆作響，暴雨來得又急又快，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒有局部大雨發生的機率，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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⚠️大雷雨警戒範圍

🟡15:41發布​：屏東縣、高雄市，持續時間至16:45

📍高雄市：美濃區、六龜區、茂林區
📍屏東縣：長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉

🟡15:41發布​：臺南市、嘉義縣，持續時間至16:45

📍臺南市：白河區、東山區
📍嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉

🟡15:11發布​：臺南市、嘉義縣，持續時間至16:16
📍臺南市：白河區、東山區
📍嘉義縣：水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉

🟡15:11發布山區暴雨：嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉

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