陳智菡瞎扯蔡英文也有個人辦公室　綠議員以柯語錄、打油詩反諷

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▲民進黨台中市議員周永鴻創作打油詩諷刺柯文哲「把現金留給自己」。（資料畫面／記者顏幸如攝）

台灣民眾黨主席柯文哲認了拿選舉補助款買個人辦公室，發言人陳智菡則扯前總統蔡英文也有個人辦公室，引起輿論炸鍋。民進黨台中市議員陳俞融強調，外界質疑的不是辦公室，是柯文哲買房一事，請柯文哲別忘自己常說「要正視問題，並且向外界解釋清楚，才是處理問題的最好方法」。另一市議員周永鴻則創作打油詩「把國家還給你們，把現金留給自己；割小草來當房東，義無反顧包租公」諷刺「阿北真的厲害」。台北市議員林延鳳今（26）日指出，柯文哲今年5月以本人名義，耗資4,300萬元現金購入濟南大樓商辦。柯文哲承認以選舉補助款購買個人辦公室，立院民眾黨團主任陳智菡卻指「像我們看到蔡英文總統卸任後，或者是她擔任黨主席期間也有個人辦公室，是一樣意思」。台中市英系議員陳俞融怒指柯文哲模糊焦點，她指出蔡總統從政期間，除了擔任黨公職時有機關專屬辦公室，卸任後的基金會都是租的，更不會用選舉補助款買房。外界不是質疑柯文哲有辦公室，而是質疑為何拿選舉補助款買辦公室？現在去扯誰也有辦公室，無助於釐清質疑，她引用柯文哲選舉時常用的話說「遇到問題就要正視問題，並且向外界解釋清楚，這才是處理問題的最好方法。」周永鴻則在臉書創作打油詩「把國家還給你們，把現金留給自己；割小草來當房東，義無反顧包租公」諷刺「阿北真的厲害」！還有人貼上合成圖，嘲笑柯家人「億」無反顧、「小草是阿北提款機」。