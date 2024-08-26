張育成沒有事了！富邦悍將公布檢查結果　左手傷勢無結構性損傷

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張育成沒事了！中職富邦悍將上週系列賽慘遭統一獅隊橫掃、下半季暫居墊底，不過25日的比賽途中，張育成在揮棒後不適提前退場，今（26）日進一步檢查結果出爐，富邦球團表示，骨骼和韌帶並無結構性損傷。張育成在去年效力紅襪隊時，張育成在今年回歸中職賽場，月薪加激勵獎金高達220萬元以上（最高），但他卻在下半季先是遭遇到低潮，現在又遇到危機。在比賽中揮棒不適提前退場。張育成的來臨，讓富邦游擊手多了可用之兵，但相對來說，富邦也要有人可以頂替上張育成的位置。此外，富邦今天也下放蔣智賢，他在24日比賽中，疑似無法確實接捕球，最後倒在地上，被球迷「酸爆」。