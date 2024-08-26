張育成沒有事了！富邦悍將公布檢查結果　左手傷勢無結構性損傷

張育成沒事了！中職富邦悍將上週系列賽慘遭統一獅隊橫掃、下半季暫居墊底，不過25日的比賽途中，張育成在揮棒後不適提前退場，今（26）日進一步檢查結果出爐，富邦球團表示，骨骼和韌帶並無結構性損傷。張育成昨擔任先發3棒、指定打擊，4局上揮棒後左手不適退場，球團初步判斷為左手指關節擠壓挫傷，先行退場治療。不過今天檢查結果顯示，張育成並非有結構性損傷，因此應該沒有大礙。
張育成過去有舊傷 很怕有問題
張育成在去年效力紅襪隊時，4月25日對上巴爾的摩金鶯隊，比賽中因為左手受傷提前退場，檢查發現是左手鉤狀骨骨折。張育成馬上開刀治療，但這個傷勢也困擾了他一整季，讓他雖然回到場上，還是有影響。
張育成在今年回歸中職賽場，月薪加激勵獎金高達220萬元以上（最高），但他卻在下半季先是遭遇到低潮，現在又遇到危機。在比賽中揮棒不適提前退場。
張育成今天檢查結果出爐，富邦球團表示，昨日比賽中張育成揮棒後左手不適退場，「今日球團安排至醫院進行進一步檢查後骨骼和韌帶並無結構性損傷，檢查結果僅局部腫脹，將持續治療消腫。」
張育成的來臨，讓富邦游擊手多了可用之兵，但相對來說，富邦也要有人可以頂替上張育成的位置。此外，富邦今天也下放蔣智賢，他在24日比賽中，疑似無法確實接捕球，最後倒在地上，被球迷「酸爆」。
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張育成在去年效力紅襪隊時，4月25日對上巴爾的摩金鶯隊，比賽中因為左手受傷提前退場，檢查發現是左手鉤狀骨骨折。張育成馬上開刀治療，但這個傷勢也困擾了他一整季，讓他雖然回到場上，還是有影響。
張育成在今年回歸中職賽場，月薪加激勵獎金高達220萬元以上（最高），但他卻在下半季先是遭遇到低潮，現在又遇到危機。在比賽中揮棒不適提前退場。
張育成今天檢查結果出爐，富邦球團表示，昨日比賽中張育成揮棒後左手不適退場，「今日球團安排至醫院進行進一步檢查後骨骼和韌帶並無結構性損傷，檢查結果僅局部腫脹，將持續治療消腫。」
張育成的來臨，讓富邦游擊手多了可用之兵，但相對來說，富邦也要有人可以頂替上張育成的位置。此外，富邦今天也下放蔣智賢，他在24日比賽中，疑似無法確實接捕球，最後倒在地上，被球迷「酸爆」。