打狗祭第6波卡司出爐　白安、黃玠等10組卡司邀歌迷同歡

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▲白安 ANN為新生代詞曲創作女聲，曾入圍金曲獎最佳新人、獲新加坡金曲獎最佳新人獎。(圖／高雄流行音樂中心提供)

▲好日 HoNi為主唱憶慈、吉他手美帆及大提琴手之之組成的現代客家民謠樂團，具獨特的聲線與貼近生活的詞曲創作，傳遞出熱情與真摯。(圖／高雄流行音樂中心提供)

TTXC 2024 Takao Rock打狗祭今（26）公布第六波「滿滿創作」特色卡司，邀請NeaR Band 你阿伯、Resa Club、YILE LIN 林以樂、白安 ANN、好日 HoNi、吳汶芳 Fang Wu、琳誼 Ring、黃玠、廖文強、舞炯恩共10組樂團與藝人，將各自帶來獨具特色與風格的創作在打狗祭舞台演出。將於今年10月11至13日舉辦的TTXC 2024 Takao Rock打狗祭，今天公布第6波卡司。其中，在這波卡司中多達7組是首度獲邀參加，以個人為名演出亦多達7組，凸顯打狗祭重視原創性的音樂演出與歌曲的傳唱，邀請更多創作型歌手也能在音樂祭舞台演出，與歌迷一起高歌，共同享受打狗祭恣意與輕鬆自在的氛圍。打狗祭主辦單位高流表示，第六波主打「滿滿創作」特色卡司，獲邀的個人或樂團都持續發表詞曲創作，用作品展現自己獨有的音樂風格與演唱實力，涵蓋流行、民謠、搖滾、嘻哈、雷鬼、靈魂與爵士等多元音樂類型，以原住民族語、華語、客語唱出創作裡最真誠的觀察與體悟，為今年打狗祭各舞台的演出帶來性格鮮明的原創特色。除了以個人為名演出，這波另有三支新生代創作樂團首度獲邀。NeaR Band 你阿伯去年5月在台南成立，年底就獲第二屆高流系樂團興奮波競賽冠軍，創作曲風以雷鬼、FUNK以及藍調為主，並結合饒舌元素，以有趣為宗旨，快樂為目的，立志要玩音樂到變阿伯，曾擔任2024高雄跨年晚會暖場嘉賓。Resa Club來自台南，編制為獨特的主唱、饒舌歌手、合成器、鍵盤、鼓、吉他及貝斯，創作擅長揉合Hip-Hop、Urban Soul、Jazz、R&B等元素，2019年首支單曲〈Skyline〉於Spotify上獲超過50萬流量，隨後開始參與多項音樂比賽與演出。好日 HoNi為主唱憶慈、吉他手美帆及大提琴手之之組成的現代客家民謠樂團，曾獲第二屆高流系樂團興奮波佳作、最佳樂手獎。高流表示，今年打狗祭預計10月11至13日登場，截至目前為止已陸續公布共六波特色卡司，由於今年共有六座主題舞台、三座合作舞台，預計會有多達63組演出藝人與樂團，接續兩周還會有更多驚喜卡司將公布，敬請歌迷朋友隨時關注打狗祭官網、臉書及IG社群公告。