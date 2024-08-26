女星搭捷運「經血爆出」流滿椅子　阿伯冷眼逼讓位她還乖乖擦乾淨

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▲黃莉（右）搭捷運的時候經血流滿椅子，還自己擦乾淨讓位。（圖／翻攝自YouTube《醫師好辣》）

女星黃莉在節目《醫師好辣》中分享曾經因為經痛坐在博愛座上，結果一位看起來很硬朗的阿伯，用眼神示意她讓座，她無奈之下起身，沒想到這時候經血大量流出，椅子上已經都是血，她還將椅子擦乾淨，最後那位阿伯竟然還真的坐下，故事一講完讓現場來賓都傻眼。大眾運輸工具的「博愛座」究竟誰能坐，一直是個話題，女星黃莉就在節目《醫師好辣》中分享，自己因為有肌腺症的關係，經血量很大，有次在搭捷運時她就坐下，結果一位阿伯看起來身體很硬朗，卻一直盯著她看，她因為怕再不讓位會被罵，就乖乖起身，結果一站起來，位置上已經都是她的經血，她還用濕紙巾把座椅擦乾淨，那位阿伯眼看著這一切發生，竟還是悠悠地坐下，讓黃莉傻眼，「阿伯可能膝蓋不是很好。」說起膝蓋問題，同場來賓林姿佑分享，因為平常沒有在運動，搭公車的時候，只要司機一踩煞車，她連車上的扶把都抓不住，直接從公車中間撞到司機那邊，最後是抓著司機「救命」，不然就要衝到更前面，還開玩笑說，「司機那個圍起來專門為我而做的。」