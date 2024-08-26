台新金勁敵！中信金每股14.55元收購新光金　金管會已收到申請

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台新金與新光金啟動「新新併」，沒想到中信金「攔轎搶親」，宣布於每股14.55元公開收購新光金股票，並一口氣就要收購新光金51%股權，金管會今（26）日表示，下午已收到中信金的申請，而中信金稍後也證實已正式向金管會遞件。國內第二樁金金併出現「三角戀」，中信金8月20日率先宣布將公開收購新光金股票。隨後台新金及新光金在8月22日分別召開董事會，決議通過以換股方式進行合併，台新金為存續公司，台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股，並將於10月9日召開股東臨時會，合併後將更名為「台新新光金控」。在台新金公布「聘金」後，中信金也在隔日8月23日召開臨時董事會，申請投資新光金股票，經財務顧問建議，收購上限從原25%提高為51%。公開收購價格每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金10%至51%股權。如以中信金近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。金管會今日也證實，中信金已在下午遞件。根據金管會之前的說明，根據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個營業日內未表示反對者，視為已核准。台新金、新光金也預計在10月9日召開股臨會討論「新新併」，9月10日將是過戶截止日，目前市場關注焦點轉向中信金是否趕得及過戶截止日前取得金管會核准。中信金也證實，今日已正式向金管會遞交投資新光金股權計畫書，期許成為台灣最大金控，邁向亞洲領先區域型金融機構，並協助國家關鍵產業的海外業務發展。中信金表示，國內金融業市場長期存在過度競爭、業者家數過多等問題，缺乏達到具國際競爭力的規模，中信金擬進行公開收購新光金控股權，若收購完成中信金與新光金合併後總資產將達新台幣13.5兆元，資產規模排名台灣市場第一，合併後中信金規模將超過渣打銀行（香港）、日本野村控股公司、新加坡大華銀行等亞洲大型金控，成為亞洲第38大金融集團，跨出國內金融業者打亞洲盃、世界盃的第一步，並滿足國家關鍵產業的跨境金融需求，協助臺灣強化資本韌性及確保供應鏈安全。另外，中信金可因此案通過，強化銀行、保險、證券三大業務發展，提供客戶更完整的金融服務，除銀行業務可擴大市占率之外，保險業務可藉由整併台灣人壽保險公司經驗，改善新光人壽保險公司經營績效，進而提升獲利能力，調整營運體質，至於證券業務則可補強中信金控第三獲利引擎，完善金融服務版圖。中信金強調，看好雙方合併綜效，未來獲利成長可期，提供新光金控全體股東相對高溢價，共創未來願景。若能順利取得主管機關通過此案，必可在保障雙方股東權益、員工生計、客戶服務的前提下，完成併購計畫，以充分發揮最大綜效、創造雙贏局面。新光金今日股價持續爆量飆漲，一度大漲逾7%，觸及13.35元，創下2011年7月初以來新高，終場收在13元，上漲4.42%，成交量更爆出152萬5248張天量。台新金股價也站上20元，上漲3.09%，成交量也有10.32萬張，若1股新光金0.6022股台新金，台新金對新光金收購價相於12.044元。距離情敵中信金開出的公開收購價14.55元仍有差距。市場估算，台新金股價至少要漲到24.16元，才能與中信金一較高下。中信金今日股價則是開低收高，盤中一度來到33.65元，漲1.66%，終場收在33.15元，漲0.15%，成交量也有14.89萬張，為上市公司排名第2大，僅次於新光金。由於中信金公開收盤價格是以1股新光金換0.3132股中信金並加4.09元現金，若以中信金今日收盤價33.15元估算，每股出價已來到14.47元，總聘金恐超過1314億元。