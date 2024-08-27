天氣預報／上班要帶傘！4縣市「高溫警報」　全台降雨機率一次看

中央氣象署指出，今明兩天（8/27、8/28），台灣的降雨以午後雷陣雨為主，各地山區要注意較大雨勢，部分會影響到平地市區，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，不過整體而言，今天水氣比昨（26）日少，降雨範圍有稍微縮小的趨勢。
比起降雨，民眾可多關注氣溫，氣象署提醒，今明兩天北台灣、尤其大台北盆地，容易有攝氏36度以上高溫，其它地區高溫普遍落在攝氏33至35度，還沒下雨前體感都比較悶熱，外出上班、上課要注意防曬、補充水分，避免熱傷害發生。
⚠️今日（8/27）高溫警戒範圍
📍高溫黃色燈號：臺北市、新北市、屏東縣、臺東縣
🟡今日（8/27）各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至36度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至35度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏26至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏26至34度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至33度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至32度
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⚠️今日（8/27）高溫警戒範圍
📍高溫黃色燈號：臺北市、新北市、屏東縣、臺東縣
🟡今日（8/27）各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至36度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至35度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏26至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏26至34度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至33度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至32度