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天氣預報／上班要帶傘！4縣市「高溫警報」　全台降雨機率一次看

記者張志浩／綜合報導

▲氣象署提醒，今明兩天北台灣、尤其大台北盆地，容易有攝氏36度以上高溫，其它地區高溫普遍落在攝氏33至35度。（圖／記者陳明安攝）
▲氣象署提醒，今明兩天北台灣、尤其大台北盆地，容易有攝氏36度以上高溫，其它地區高溫普遍落在攝氏33至35度。（圖／記者陳明安攝）
中央氣象署指出，今明兩天（8/27、8/28），台灣的降雨以午後雷陣雨為主，各地山區要注意較大雨勢，部分會影響到平地市區，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，不過整體而言，今天水氣比昨（26）日少，降雨範圍有稍微縮小的趨勢。

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比起降雨，民眾可多關注氣溫，氣象署提醒，今明兩天北台灣、尤其大台北盆地，容易有攝氏36度以上高溫，其它地區高溫普遍落在攝氏33至35度，還沒下雨前體感都比較悶熱，外出上班、上課要注意防曬、補充水分，避免熱傷害發生。

▲天氣高溫炎熱，今天中午前後，臺北市、新北市、屏東縣、臺東縣為黃色燈號，請民眾特別注意。（圖／中央氣象署）
▲天氣高溫炎熱，今天中午前後，臺北市、新北市、屏東縣、臺東縣為黃色燈號，請民眾特別注意。（圖／中央氣象署）
⚠️今日（8/27）高溫警戒範圍

📍高溫黃色燈號：臺北市、新北市、屏東縣、臺東縣

🟡今日（8/27）各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至36度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至35度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏26至34度

🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏26至34度

🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至33度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至32度

▲未來一週，台灣降雨以午後雷陣雨，週四水氣增多，各地雨勢比較明顯，外出記得攜帶雨具。（圖／中央氣象署）
▲未來一週，台灣降雨以午後雷陣雨，週四水氣增多，各地雨勢比較明顯，外出記得攜帶雨具。（圖／中央氣象署）

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