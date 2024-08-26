林岱樺攜手高科大　落實高中未來AI高端研發人才培養

我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著全球電動車產業迅速崛起，成為未來交通運輸的重要趨勢。為應對此一挑戰，立委林岱樺與高雄科技大學教授陳文平共同提出「高中職人才紮根培育計畫」，將從國中小階段開始，以興趣為導向，漸進式培養學生的專業技能，並在大學及企業業師協助下進行高中職人才分流教育，專注於技職教育技術落實及高中高端研發人才的培養。林岱樺強調，為因應全國性「新興科技教育相關」計畫，將優先由高雄市各級學校協助推動，其中不乏包括鳳山高中、雄中、雄女、高雄高工、中正高工等高雄在地高中職，在執行過程中，希望將針對執行成效進行量化及質化分析，並期待未來能在全國推廣這一計畫。為實現此目標，計畫將設計一系列多元化課程，包括電動車基礎知識、電池技術、智能駕駛系統、量子電腦計算、智慧製造及半導體應用等等。這些課程不僅涵蓋理論知識，還將結合實作及體驗營活動經驗，讓學生在真實環境中學習。林岱樺表示，透過企業技術直接引入校園的合作模式，學生將能更深入理解職場動向，為未來的職業生涯做好充分準備。且該計畫亦將與多家電動車及國家大廠如NISSAN, IBM與西門子等企業合作，提供學生實習機會，讓他們在學習期間接觸職場實務工作環境，瞭解產業實際技術需求，畢業能無縫接軌至企業任職。該人才培育計畫不僅旨在提升學生的專業技能，亦希望促進社會對電動車相關產業的認識與重視，讓更多人瞭解此領域的發展潛力。隨著計畫的推進，預計將吸引更多學生投入電動車相關領域，為台灣產業發展培育更多優秀人才，貢獻力量。陳文平說，該項課程透過上下游教學概念，讓頂尖高中職師生於暑假期間至國中小授課，引入各校特色實驗室體驗營和DIY動手實作課程，這對於學生未來進入產業至關重要。