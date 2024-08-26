影／火影鐵粉鄭浩均擔任中信兄弟主題週嘉賓！見到隊友哽咽落淚

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中信兄弟與「火影忍者疾風傳」在8月17日、8月18日，和8月24日、8月25日，聯名舉辦為期兩個禮拜的火影主題週，於昨(25)日邀請球員鄭浩均擔任開球嘉賓，以不同的身分進入球場讓他難掩激動之情，看見許多隊友與球迷後深受感動，致詞時一度感動落淚。對於球迷們的支持，昨(25日)是中信兄弟與「火影忍者疾風傳」聯名的最後一天，帶來了許多不一樣的活動及周邊，在比賽前的開球儀式中，邀請了兄弟球員同時也是火影忍者鐵分的鄭浩均擔任開球嘉賓。與過往的身分不同，由於手肘韌帶的舊傷，鄭浩均現階段正在二軍積極復健中，因此他是以活動的開球嘉賓而非球員的身分進入球場。當主持人問到鄭浩均看著中信兄弟，在這季一路努力的打球至今，有沒有話想與隊友們說時，對於球迷們的支持，鄭浩均也哽咽表達感謝並說道，