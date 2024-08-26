強強聯手！一卡通攜手中華電信挺新創

我是廣告 請繼續往下閱讀

iPASS一卡通持續推動電子支付生態的擴展，在市場上取得了卓越的成就。為了進一步擴展服務連接，今(26)日宣布與中華電信攜手合作挺新創，強強聯手推動金融服務生態的進一步發展。此次一卡通公司以「iPASS Connect+」計畫攜手中華電信為新創團隊挹注5G解決方案資源，未來可利用高雄亞洲新灣區內的5G創新應用示範場域，如高雄展覽館、高雄軟體科技園區、高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心等在地場域，讓新創團隊進行商業模式概念驗證，加速新創服務落地應用。中華電信今日也透過資源分享與業務媒合交流會議，與5G加速器團隊進行交流互動，期待未來串聯 iPASS一卡通的多元資源網絡協同培育優秀的新創團隊。一卡通公司董事長廖泰翔表示，一卡通 iPASS MONEY電子支付用戶破645萬用戶，儲值卡發行量近4,500萬張，橫跨四大領域的行為數據、遍佈全台達 52萬點豐富多樣的使用場景，相信透過中華電信與一卡通聯手彼此資源鏈結互惠合作，將助攻優質新創團隊開創跨界服務量能，以加速推動5GAIoT與金融科技建構永續生態圈。一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，一卡通擁有跨場域的關鍵資源讓新創團隊鏈結，及「iPASS Connect+計畫」價值百萬元的行銷資源，可協助新創團隊加速擴展服務範疇，為產業注入更多的創意及活絡經濟。中華電信技術長黃志雄表示，中華電信2018年成立5G加速器為台灣第一個電信5G加速器，非常高興與一卡通公司策略結盟，藉助一卡通平台及高雄智慧城市場域等豐富的資源，以及中華電信的寬頻網路、科技平台及客戶夥伴等平台資源，共同挹注新創團隊更多能量，開發智慧城市的創新應用服務。