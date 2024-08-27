巴基斯坦多地爆恐攻！俾路支武裝分子發動攻擊　至少釀70死

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（中央社巴基斯坦奎達26日綜合外電報導）巴基斯坦官員今天表示，分離主義武裝分子在西南部俾路支省對警察局、鐵路和公路上車輛發動攻擊，至少釀51死。這是多年來俾路支民族主義叛亂分子發動的最大規模攻擊。路透社報導，俾路支解放軍（Baloch Liberation Army, BLA）等當地民族主義團體數十年來進行叛亂活動，要求將資源豐富的俾路支省（Balochistan）從巴基斯坦分離出去。俾路支省是多個由中國主導的大型項目所在地，包括中方在該省南部經營的戰略性深水港瓜達爾港（Gwadar Port），以及在該省西部營運的一座金銅礦。官員表示，這些攻擊中最大規模的一起針對主要公路上的巴士和貨車等車輛，造成至少23人死亡、35輛車被燒毀。鐵路官員卡席夫（Muhammad Kashif）表示，巴基斯坦與伊朗間的一條鐵路，以及連接俾路支省首府奎達（Quetta）和該國其他地區的鐵路橋也遭到炸彈襲擊，使得連接奎達的鐵路交通暫停。警方表示，他們在遭受襲擊的鐵路橋附近，發現6具尚未確認身分的遺體。官員指出，在幅員廣闊的俾路支省，武裝分子還針對警局和安全站發動攻擊，其中一起攻擊導致至少10人喪生。俾路支解放軍透過寄給記者的電子郵件宣稱犯案，聲稱許多攻擊是他們所為，包括一座大型準軍事基地，但巴基斯坦當局尚未證實這些襲擊。高級警司阿查克扎伊（Ayub Achakzai）告訴路透社，武裝分子昨晚將一條俾路支省公路封鎖，把乘客趕下車，並在檢查他們的身分證後向他們開槍。當地副局長札西（Hameed Zahir）說：「這些武裝分子不只殺害乘客，還殺了載運煤炭的卡車司機。」他表示，至少有10輛卡車在司機被殺後遭放火燒毀。武裝分子的目標是來自東部旁遮普省（Punjab）的工人，因為他們認為這些工人濫用了當地資源。過去，他們也曾襲擊在俾路支省營運的中國企業和公民。俾路支解放軍稱，其戰士鎖定身著便服的軍方人員，並在確認身分後將他們槍殺。不過巴基斯坦內政部表示，死者為無辜公民。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130826