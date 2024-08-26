「魯蛋」被范琪斐誤認在罵人！傳奇實況主親揭沒破《黑神話》主因

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▲《黑神話：悟空》被譽為中國第一款真正的3A大作，卻在台灣被炒作成政治話題。（圖／翻攝Steam）

▲范琪斐後續也在留言處做出更正，並向留言者道歉。（圖／翻攝范琪斐的美國時間）

▲知名遊戲媒體《IGN》日前踢爆，中國的「遊戲科學」公司在提供《黑神話：悟空》的遊戲序號給媒體以及實況主時，特別在信件中提到，要求不得提及「COVID-19」以及政治、女性主義宣傳等用詞。（圖／Ｘ＠PaulTassi）

中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》近期在台灣引發各種風波，除了有政治人物拿來作文章之外，資深媒體人范琪斐也在YouTube節關於《黑神話：悟空》影片，卻被一票網友罵翻，認為她沒搞懂議題。對此，范琪斐也在臉書求救希望有懂遊戲的專家來一起看稿，就有網友推薦實況主「魯蛋（餐哥）」，卻被范琪斐當成罵人字眼。對此，魯蛋本人今（26）日晚間也發聲，也順便說明自己為何「沒破完黑神話」的主因。中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》在遊戲圈掀起熱潮，卻也有部分人士開始攻擊台灣遊戲產業「為何做不出同等3A作品」，資深媒體人范琪斐也跟上話題製作YouTube分析影片，但談論到的話題與遊戲之內容相遠，因此引發負面批評。對此，范琪斐事後也在臉書發文坦言「我老實說，我遊戲是真的很不懂」，更希望網友們能推薦遊戲圈專家幫忙看看影片文稿，隨後就有熱心網友留言「魯蛋（餐哥）餐餐自由配」，卻沒想到被范琪斐誤以為是在罵人，留言回擊「你這樣亂罵就沒意思了，我成立這個社群的目的就是大家一起學習，這樣罵人，沒有建設性耶」，也因此再度遭網友嘲諷。事實上，魯蛋是台灣的始祖級遊戲實況主，從2011年開始就進行網路實況，更在2012年因為遊玩《沉默的小鎮2》，把主角取名為「 大中天」 ，將恐怖遊戲完成搞笑遊戲，也讓他一砲而紅，近年更與女實況主小墨結婚，並在日前升格為人父。而針對上述事件，魯蛋也在今（26）日晚間發文回應，「大家好，我是魯蛋（餐哥）餐餐自由配，至今依然不明為什麼范琪斐女士認為這是一串罵人的字詞，或許有朝一日會明朗」，隨後也有網友補充，認為是留「魯蛋（餐哥）餐餐自由配」的網友其實有編輯過，最開始只留了魯蛋二字，才會導致范琪斐誤解。此外，魯蛋本人近期也因為《黑神話：悟空》遭受網路輿論攻擊，因為魯蛋日前也有進行《黑神話：悟空》遊戲實況，還曾在標題上挑戰IGN爆料的「遊戲科學」文字獄事件，用英文打上我是台灣實況主等字句。但是過了幾天後，魯蛋卻沒有繼續遊玩黑神話，也讓PTT上出現好幾篇文章開酸魯蛋，對此，魯蛋本人也做出完整回應。我在實況黑神話大約 2 小時左右後，德國科隆遊戲展上正在直播 CAPCOM 的遊戲《Monster Hunter Wilds》的實機遊玩展示，我是極其熱愛Monster Hunter的老玩家，當下是馬上關閉黑神話開始看起直播並跟觀眾討論這款遊戲，8/21就這麼直到關台。再隔日 8/22 我由於疲累加上育兒沒有開台，就從其他實況主那裏看完了大多數的劇情，包含結局，加上本來就沒有太大興趣，索性不繼續遊玩。簡而言之，就是沒什麼興趣加上看完劇情，蠻普通的原因。(順道一提，2021 年台灣甲山林娛樂推出的天命奇御 2，2022 年日本任天堂推出的異度神劍3我都玩沒多久就不實況了，理由也是沒什麼興趣，反而沒什麼文章批鬥我，終究是對中國比較敏感吧)中規中矩，沒什麼大優點也沒什麼大缺點，也沒有令人特別亮眼的遊戲方式與系統，良作動作冒險遊戲，評分:8/10我一直以來評價遊戲的方式有兩個重點一是破關過黑神話悟空我只玩到第三大章接近關底BOSS的部分，所以評分應該不準確。二是從滿分10分開始扣，有印象深刻的缺點就扣分，之後有印象深刻的優點再加分。體驗上最嚴重的部分是沒有地圖，四處探索很常像無頭蒼蠅靠運氣找道具跟強化素材。第二嚴重的是空氣牆，也就是畫面上看起來道路場景寬廣可以前進，但會被一道透明空氣牆擋住，配合上面所述沒有地圖可以查看，遊戲體驗就略顯煩躁，兩點交錯，所以扣兩分。(順道一提，相似的遊戲方式有2024/04/26由韓國工作室所製作的劍星、2010年日本的尼爾:人工生命與其續作2017年的尼爾:自動人形，都很好玩，推薦給各位)最後魯蛋也認為，，批判擁有龐大資源的高位者只想著如何延續自己的權勢，打著漂亮的名號壓榨百姓迫害異己，連齊天大聖都逃不了用完就丟的命運：「因此，」。