「魯蛋」被范琪斐誤認在罵人！傳奇實況主親揭沒破《黑神話》主因

中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》近期在台灣引發各種風波，除了有政治人物拿來作文章之外，資深媒體人范琪斐也在YouTube節關於《黑神話：悟空》影片，卻被一票網友罵翻，認為她沒搞懂議題。對此，范琪斐也在臉書求救希望有懂遊戲的專家來一起看稿，就有網友推薦實況主「魯蛋（餐哥）」，卻被范琪斐當成罵人字眼。對此，魯蛋本人今（26）日晚間也發聲，也順便說明自己為何「沒破完黑神話」的主因。
中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》在遊戲圈掀起熱潮，卻也有部分人士開始攻擊台灣遊戲產業「為何做不出同等3A作品」，資深媒體人范琪斐也跟上話題製作YouTube分析影片，但談論到的話題與遊戲之內容相遠，因此引發負面批評。
對此，范琪斐事後也在臉書發文坦言「我老實說，我遊戲是真的很不懂」，更希望網友們能推薦遊戲圈專家幫忙看看影片文稿，隨後就有熱心網友留言「魯蛋（餐哥）餐餐自由配」，卻沒想到被范琪斐誤以為是在罵人，留言回擊「你這樣亂罵就沒意思了，我成立這個社群的目的就是大家一起學習，這樣罵人，沒有建設性耶」，也因此再度遭網友嘲諷。
事實上，魯蛋是台灣的始祖級遊戲實況主，從2011年開始就進行網路實況，更在2012年因為遊玩《沉默的小鎮2》，把主角取名為「 大中天」 ，將恐怖遊戲完成搞笑遊戲，也讓他一砲而紅，近年更與女實況主小墨結婚，並在日前升格為人父。
魯蛋被當罵人用詞！本人親上火線回應了
而針對上述事件，魯蛋也在今（26）日晚間發文回應，「大家好，我是魯蛋（餐哥）餐餐自由配，至今依然不明為什麼范琪斐女士認為這是一串罵人的字詞，或許有朝一日會明朗」，隨後也有網友補充，認為是留「魯蛋（餐哥）餐餐自由配」的網友其實有編輯過，最開始只留了魯蛋二字，才會導致范琪斐誤解。
此外，魯蛋本人近期也因為《黑神話：悟空》遭受網路輿論攻擊，因為魯蛋日前也有進行《黑神話：悟空》遊戲實況，還曾在標題上挑戰IGN爆料的「遊戲科學」文字獄事件，用英文打上我是台灣實況主等字句。
但是過了幾天後，魯蛋卻沒有繼續遊玩黑神話，也讓PTT上出現好幾篇文章開酸魯蛋，對此，魯蛋本人也做出完整回應。
１、為什麼不玩《黑神話：悟空》了？
我在實況黑神話大約 2 小時左右後，德國科隆遊戲展上正在直播 CAPCOM 的遊戲《Monster Hunter Wilds》的實機遊玩展示，我是極其熱愛Monster Hunter的老玩家，當下是馬上關閉黑神話開始看起直播並跟觀眾討論這款遊戲，8/21就這麼直到關台。
再隔日 8/22 我由於疲累加上育兒沒有開台，就從其他實況主那裏看完了大多數的劇情，包含結局，加上本來就沒有太大興趣，索性不繼續遊玩。
簡而言之，就是沒什麼興趣加上看完劇情，蠻普通的原因。
(順道一提，2021 年台灣甲山林娛樂推出的天命奇御 2，2022 年日本任天堂推出的異度神劍3我都玩沒多久就不實況了，理由也是沒什麼興趣，反而沒什麼文章批鬥我，終究是對中國比較敏感吧)
２、對《黑神話：悟空》的評價是？
中規中矩，沒什麼大優點也沒什麼大缺點，也沒有令人特別亮眼的遊戲方式與系統，良作動作冒險遊戲，評分:8/10
我一直以來評價遊戲的方式有兩個重點
一是破關過
黑神話悟空我只玩到第三大章接近關底BOSS的部分，所以評分應該不準確。
二是從滿分10分開始扣，有印象深刻的缺點就扣分，之後有印象深刻的優點再加分。
體驗上最嚴重的部分是沒有地圖，四處探索很常像無頭蒼蠅靠運氣找道具跟強化素材。
第二嚴重的是空氣牆，也就是畫面上看起來道路場景寬廣可以前進，但會被一道透明空氣牆擋住，配合上面所述沒有地圖可以查看，遊戲體驗就略顯煩躁，兩點交錯，所以扣兩分。
(順道一提，相似的遊戲方式有2024/04/26由韓國工作室所製作的劍星、2010年日本的尼爾:人工生命與其續作2017年的尼爾:自動人形，都很好玩，推薦給各位)
最後魯蛋也認為，《黑神話：悟空》劇情其實有著許多致敬原作的諷刺元素，批判擁有龐大資源的高位者只想著如何延續自己的權勢，打著漂亮的名號壓榨百姓迫害異己，連齊天大聖都逃不了用完就丟的命運：「因此，雖是中國製作的遊戲，反而值得推薦」。
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對此，范琪斐事後也在臉書發文坦言「我老實說，我遊戲是真的很不懂」，更希望網友們能推薦遊戲圈專家幫忙看看影片文稿，隨後就有熱心網友留言「魯蛋（餐哥）餐餐自由配」，卻沒想到被范琪斐誤以為是在罵人，留言回擊「你這樣亂罵就沒意思了，我成立這個社群的目的就是大家一起學習，這樣罵人，沒有建設性耶」，也因此再度遭網友嘲諷。
事實上，魯蛋是台灣的始祖級遊戲實況主，從2011年開始就進行網路實況，更在2012年因為遊玩《沉默的小鎮2》，把主角取名為「 大中天」 ，將恐怖遊戲完成搞笑遊戲，也讓他一砲而紅，近年更與女實況主小墨結婚，並在日前升格為人父。
魯蛋被當罵人用詞！本人親上火線回應了
而針對上述事件，魯蛋也在今（26）日晚間發文回應，「大家好，我是魯蛋（餐哥）餐餐自由配，至今依然不明為什麼范琪斐女士認為這是一串罵人的字詞，或許有朝一日會明朗」，隨後也有網友補充，認為是留「魯蛋（餐哥）餐餐自由配」的網友其實有編輯過，最開始只留了魯蛋二字，才會導致范琪斐誤解。
此外，魯蛋本人近期也因為《黑神話：悟空》遭受網路輿論攻擊，因為魯蛋日前也有進行《黑神話：悟空》遊戲實況，還曾在標題上挑戰IGN爆料的「遊戲科學」文字獄事件，用英文打上我是台灣實況主等字句。
但是過了幾天後，魯蛋卻沒有繼續遊玩黑神話，也讓PTT上出現好幾篇文章開酸魯蛋，對此，魯蛋本人也做出完整回應。
１、為什麼不玩《黑神話：悟空》了？
我在實況黑神話大約 2 小時左右後，德國科隆遊戲展上正在直播 CAPCOM 的遊戲《Monster Hunter Wilds》的實機遊玩展示，我是極其熱愛Monster Hunter的老玩家，當下是馬上關閉黑神話開始看起直播並跟觀眾討論這款遊戲，8/21就這麼直到關台。
再隔日 8/22 我由於疲累加上育兒沒有開台，就從其他實況主那裏看完了大多數的劇情，包含結局，加上本來就沒有太大興趣，索性不繼續遊玩。
簡而言之，就是沒什麼興趣加上看完劇情，蠻普通的原因。
(順道一提，2021 年台灣甲山林娛樂推出的天命奇御 2，2022 年日本任天堂推出的異度神劍3我都玩沒多久就不實況了，理由也是沒什麼興趣，反而沒什麼文章批鬥我，終究是對中國比較敏感吧)
２、對《黑神話：悟空》的評價是？
中規中矩，沒什麼大優點也沒什麼大缺點，也沒有令人特別亮眼的遊戲方式與系統，良作動作冒險遊戲，評分:8/10
我一直以來評價遊戲的方式有兩個重點
一是破關過
黑神話悟空我只玩到第三大章接近關底BOSS的部分，所以評分應該不準確。
二是從滿分10分開始扣，有印象深刻的缺點就扣分，之後有印象深刻的優點再加分。
體驗上最嚴重的部分是沒有地圖，四處探索很常像無頭蒼蠅靠運氣找道具跟強化素材。
第二嚴重的是空氣牆，也就是畫面上看起來道路場景寬廣可以前進，但會被一道透明空氣牆擋住，配合上面所述沒有地圖可以查看，遊戲體驗就略顯煩躁，兩點交錯，所以扣兩分。
(順道一提，相似的遊戲方式有2024/04/26由韓國工作室所製作的劍星、2010年日本的尼爾:人工生命與其續作2017年的尼爾:自動人形，都很好玩，推薦給各位)
最後魯蛋也認為，《黑神話：悟空》劇情其實有著許多致敬原作的諷刺元素，批判擁有龐大資源的高位者只想著如何延續自己的權勢，打著漂亮的名號壓榨百姓迫害異己，連齊天大聖都逃不了用完就丟的命運：「因此，雖是中國製作的遊戲，反而值得推薦」。