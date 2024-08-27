跟進美國！加拿大對中國電動車加徵100%關稅

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加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)今天(26日)宣布，加拿大將對來自中國的電動車開徵100%的關稅。杜魯道在諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)首府哈利法克斯(Halifax)對媒體表示，加拿大也將對從中國進口的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。加拿大在一個多月前針對中國電動車及相關產品，向大眾展開為期30天的意見徵詢。如今加拿大將成為繼美國與歐盟之後，又一個向中國發起關稅戰的國家。杜魯道說：「我認為我們都知道，中國做事不遵守相同的規則。」他說：「這件行動的重要之處在於，我們與全球其他經濟體採取一致的做法。」加拿大正試圖成為全球電動車供應鏈的關鍵一環，並受到國內要求對北京採取反制行動的壓力。加拿大已簽署價值數十億美元的合約，要在電動車供應鏈的各個環節中與歐洲頂級車廠合作，來鞏固其製造核心。法新社報導，在現有6.1%的進口關稅外，加拿大將從今年10月1日起，對中國電動車和部分油電混合汽車、卡車、巴士和貨車徵收電動車附加稅。此外，加拿大也將限縮電動車補貼資格，僅限於與加拿大簽訂自由貿易協定的國家，中國不在此列。對中國進口鋼鐵和鋁產品所徵收的附加稅，則將在10月15日生效。美國總統拜登(Joe Biden)今年稍早表示將對中國大幅提高關稅，預期華府將在本週宣布最終實施計畫，至於關稅的部分可能會較先前的計畫有所下調。更多中央廣播電臺新聞