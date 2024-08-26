文學不僅是文字！台文館首度參展文博會　將文學融入日常

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▲國立台灣文學館在文博會展區分為四大部分，帶大眾探索發現文學與生活密切相關之處。（圖／國立台灣文學館提供）

▲國立台灣文學館長陳瑩芳（左1）向文化部長李遠（左3）介紹將文學融入飲食生活的「文學咖」。（圖／國立台灣文學館提供）

2024台灣文化創意博覽會（下稱文博會）自今（26）日起在大台南會展中心登場，現場匯聚了超過570個參展品牌、近700個攤位，其中，國立台灣文學館也共襄盛舉、首度參展，以「當文學轉入日常」為題，向大眾分享歷年累積的多元文學轉譯成果。2024台灣文博會自8月26日起至9月1日，以「寶島百面pó tó pah bīn」為主題，在大台南會展中心舉行，此次是文博會首度移師台南，也是文博會史上首度商展、文化策展結合同一展區，匯集超過570個參展品牌、近700個攤位。其中國立台灣文學館也以「當文學轉入日常」為題，在文博會中向大眾分享館方歷年累積的多元文學轉譯成果。國立台灣文學館此次在文博會的展區分為四大主題，分別是「文學遊戲」、「食在文學」、「文學上身」、及「質感小物」等區域，帶大眾探索發現文學與生活是如何密切相關，讓大眾更加了解，原來文學可以吃、可以玩、是文具、也是實用品，更是時尚的元素，透過展區主題展示文學轉譯如何在不同層面融入日常生活。其中「文學遊戲」區介紹「夢獸之島」、「生命之鳥」兩款由腳本公開徵選後，進而改編製作完成的數位遊戲，其透過3D掃描技術，將文學藏品以嶄新的方式呈現在虛擬世界中，帶來全新的互動體驗；「食在文學」區展示「沐月／澄秋雙層玻璃杯」和「文學咖」等，這些商品將《風車3》、《南溟樂園4號》等藏品及日治時期作家作品的精髓融入飲食，為參觀者提供視覺與味覺的雙重享受；「文學上身」區則是館方與「富雨洋傘」雙品牌合作，從賴和、蔡培火、林亨泰、三毛等作家的文本或文物獲得靈感，「撐起文學一片天、撐起文學的傘」；「質感小物」區則由「臺灣文藝聯盟本部」名片夾、「破曉」墨水筆組等文創小物，讓文學在日常中自在飛舞。除了展覽之外，台文館預計在活動期間推出六場專題講座，邀請曾合作或參與開發商品的各領域業界專家親臨現場分享經驗；此外在展會期間，現場也設立能與台文館洽談合作的「文學相談室」；民眾也能在現場購買文學商品、出版品。此外，台文館還與澎湖縣文化局共同合作，於文博會的澎湖館以「仙境夢游」主題策展，這是繼2015年後再度攜手合作，以跌進400年前風櫃洞夢境為概念，由1604及1623年荷蘭所繪製的「澎湖島地圖」作為探險仙境的指引，利用文字、藝術作品和電影等不同的媒介出發，闡述著「文化相存」、「自由築夢」以及「夢，成澎湖人」，介紹澎湖數百年來的文化風景，希望闡述文化應從土地自然生展而來，並透過與地方文學結合，豐厚台灣文學的厚度。台文館自2003年開館以來，致力於保存和推廣臺灣文學，並不斷努力以多樣的媒介、載體呈現文學的面貌與內涵。