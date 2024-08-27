日本天氣紅到發黑！珊珊颱風直撲　預估「登陸地點、時間」出爐

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▲珊珊颱風有機會在週四凌晨2點左右，登陸鹿兒島，隨後颱風中心穿過日本多個縣市。（圖／賈新興提供）

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）雖然對台灣無影響，但路徑直撲國人喜愛前往的日本地區，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，，隨後穿過日本多個縣市，一直到週日（9/1）都會替日本帶來劇烈風雨，請旅日民眾務必特別小心。賈新興指出，珊珊颱風路徑不斷向西調整，過去一天速度放慢，雨，並在週四凌晨2點左右，有「登陸日本鹿兒島」的趨勢，在登陸後珊珊颱風強度會減弱，預估在週日變為溫帶氣旋。在珊珊颱風登陸並減弱的期間，，提醒這幾天要前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊，在日民眾也要注意防災和劇烈風雨。台灣天氣部分，賈新興表示，明後兩天，中太平洋附近有颱風移入西北太平洋區域，但對台灣無影響；；9月上旬，台灣附近短暫有利颱風生成，9月中旬後半環境有利颱風生成並持續至10月。賈新興也說明，下週一（9/2）午後，台中以南有零星短暫陣雨，下週二（9/3）彰化至嘉義間有零星短暫陣雨，午後南投以南山區及高屏有零星短暫陣雨，下週三（9/4）午後，嘉義以南及宜蘭有零星短暫陣雨，下週四（9/5）午後，苗栗以北、中南部山區及宜蘭有零星短暫陣雨。