影／蔣智賢未撿球遭下放二軍？富邦悍將單周4連敗　還傷了張育成

快訊／超馬好手林義傑判刑10個月！被控「著作權蟑螂」誘網友和解

記者吳政紘/綜合報導

▲林義傑過去是超馬好手，（現改名林瀚駩）被訴10月有期徒刑。（圖／NOWnews資料照）
▲林義傑過去是超馬好手，（現改名林瀚駩）被訴10月有期徒刑。（圖／NOWnews資料照）
超馬好手林義傑（現改名林瀚駩）被訴與多名律師、會計師合作，找影視公司授權抓盜版索求和解金獲利的「著作權蟑螂」案，涉案的鄭姓律師、陳姓法務人員原本獲緩起訴，但2人都事後都拒繳18萬元處分金，台北地檢署改依《律師法》、《刑法》包攬訴訟罪起訴2人，而今天台北地院審理，2罪各判林有期徒刑5月、6月，訂應執行刑有期徒刑10月，得易科罰金30萬元。可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林義傑改名　昔日超馬好手涉襲騙「網友」和解金

檢方調查，改名林瀚駩的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」，找影視公司授權抓盜版，向檢警提告上千件訴訟索求和解金，獲利90萬元，被控違反律師法、刑法包攬訴訟罪，他利用版權電影，涉嫌故意在對岸放下載點，讓網友故意下載後，再找人上門威脅跟和解。

林義傑曾經透露，「我做正義的事情，被列為嫌疑犯人，這是很糟糕的事情，我沒有做違法的事情，我永遠是大家認識的小傑。」他近期在對岸重新開始事業，但卻還是被檢方起訴。

林義傑於2017年成立真相智財顧問公司，2021年7、8月取得2家知名影視公司3個月的取締盜版專屬授權，約定將2成和解金分潤給影視公司。

檢方調查指出，林義傑與3名律師、1名會計師合作，先在網路故意放下載BT種子，再讓當事人以P2P下載方式上當，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路IP，再交由律師事務所遞狀，向全國各地檢警人員提告表示要抓盜版，逼網友支付和解金。

林義傑等人在半年間提起訴訟超過上千件，特定4部影片提告上千網友的IP，提告濫訴行為造成檢警人員辦案癱瘓，而這也讓檢警展開調查，林義傑在全國提告案件絕大多數被檢察官不起訴，僅20多件成案。

▲林義傑（圖／記者潘千詩攝，2023.02.22）
▲改名林瀚駩的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」（圖／記者潘千詩攝）
超馬男神林義傑出席腕錶活動（圖／大悅公關）
超馬好手林義傑近年來在中國演說，而他也涉入案件宣判（圖／NOWnews資料照）

林義傑挑戰蒙古戈壁極地馬拉松！偕同王仁甫、黃張維共組9人團隊

判賠3百萬還不夠！吳子嘉控陳時中貪汙1億美元　再遭起訴加重誹謗

151林彥君國手尪私吞贊助費被起訴！她傳訊「提生小孩情勒」求和

曾傳昇涉賭遭起訴！葉君璋曾點「態度問題」　稱：還不像職業球員

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生