快訊／超馬好手林義傑判刑10個月！被控「著作權蟑螂」誘網友和解

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▲改名林瀚駩的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」（圖／記者潘千詩攝）

超馬好手林義傑近年來在中國演說，而他也涉入案件宣判（圖／NOWnews資料照）

超馬好手林義傑（現改名林瀚駩）被訴與多名律師、會計師合作，找影視公司授權抓盜版索求和解金獲利的「著作權蟑螂」案，檢方調查，改名林瀚駩的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，他近期在對岸重新開始事業，但卻還是被檢方起訴。檢方調查指出，林義傑與3名律師、1名會計師合作，先在網路故意放下載BT種子，再讓當事人以P2P下載方式上當，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路IP，再交由律師事務所遞狀，向全國各地檢警人員提告表示要抓盜版，逼網友支付和解金。