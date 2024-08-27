快訊／超馬好手林義傑判刑10個月！被控「著作權蟑螂」誘網友和解

超馬好手林義傑（現改名林瀚駩）被訴與多名律師、會計師合作，找影視公司授權抓盜版索求和解金獲利的「著作權蟑螂」案，涉案的鄭姓律師、陳姓法務人員原本獲緩起訴，但2人都事後都拒繳18萬元處分金，台北地檢署改依《律師法》、《刑法》包攬訴訟罪起訴2人，而今天台北地院審理，2罪各判林有期徒刑5月、6月，訂應執行刑有期徒刑10月，得易科罰金30萬元。可上訴。
林義傑改名 昔日超馬好手涉襲騙「網友」和解金
檢方調查，改名林瀚駩的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」，找影視公司授權抓盜版，向檢警提告上千件訴訟索求和解金，獲利90萬元，被控違反律師法、刑法包攬訴訟罪，他利用版權電影，涉嫌故意在對岸放下載點，讓網友故意下載後，再找人上門威脅跟和解。
林義傑曾經透露，「我做正義的事情，被列為嫌疑犯人，這是很糟糕的事情，我沒有做違法的事情，我永遠是大家認識的小傑。」他近期在對岸重新開始事業，但卻還是被檢方起訴。
林義傑於2017年成立真相智財顧問公司，2021年7、8月取得2家知名影視公司3個月的取締盜版專屬授權，約定將2成和解金分潤給影視公司。
檢方調查指出，林義傑與3名律師、1名會計師合作，先在網路故意放下載BT種子，再讓當事人以P2P下載方式上當，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路IP，再交由律師事務所遞狀，向全國各地檢警人員提告表示要抓盜版，逼網友支付和解金。
林義傑等人在半年間提起訴訟超過上千件，特定4部影片提告上千網友的IP，提告濫訴行為造成檢警人員辦案癱瘓，而這也讓檢警展開調查，林義傑在全國提告案件絕大多數被檢察官不起訴，僅20多件成案。
我是廣告 請繼續往下閱讀
檢方調查，改名林瀚駩的超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，與律師、會計師合作扮演「著作權蟑螂」，找影視公司授權抓盜版，向檢警提告上千件訴訟索求和解金，獲利90萬元，被控違反律師法、刑法包攬訴訟罪，他利用版權電影，涉嫌故意在對岸放下載點，讓網友故意下載後，再找人上門威脅跟和解。
林義傑曾經透露，「我做正義的事情，被列為嫌疑犯人，這是很糟糕的事情，我沒有做違法的事情，我永遠是大家認識的小傑。」他近期在對岸重新開始事業，但卻還是被檢方起訴。
林義傑於2017年成立真相智財顧問公司，2021年7、8月取得2家知名影視公司3個月的取締盜版專屬授權，約定將2成和解金分潤給影視公司。
檢方調查指出，林義傑與3名律師、1名會計師合作，先在網路故意放下載BT種子，再讓當事人以P2P下載方式上當，透過科技公司許姓負責人上網遍尋非法下載網路IP，再交由律師事務所遞狀，向全國各地檢警人員提告表示要抓盜版，逼網友支付和解金。
林義傑等人在半年間提起訴訟超過上千件，特定4部影片提告上千網友的IP，提告濫訴行為造成檢警人員辦案癱瘓，而這也讓檢警展開調查，林義傑在全國提告案件絕大多數被檢察官不起訴，僅20多件成案。