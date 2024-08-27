走進偏鄉　呂家賢老師鼓勵學生大膽做夢、勇敢追夢

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▲呂家賢老師來到偏鄉帶領學生尋根之旅。（圖／安麗希望工場慈善基金會提供）

你有夢想嗎？你的夢想又是什麼呢？你是否在忙碌生活、現實打擊下，失去了追逐夢想的勇氣呢？南投縣立人和國小呂家賢老師：「永遠不要害怕勇敢做夢！」因為當你在想像夢想的同時，未來就已經在改變了！當年讀著資訊工程的呂家賢老師，因為對教育充滿興趣而加修了教育學程，在花蓮擔任替代役退伍後到基隆正濱國小教書，體悟到「每個孩子都應該有機會受到更好的教育。」呂家賢謙虛的說基隆不缺他這個老師，加上也很懷念替代役時期在部落的生活，因此辭去了城市的教職，轉調到南投縣偏鄉人和國小任教，他希望靠自己的力量影響更多的孩子。2022年，呂家賢老師帶領學生從近三百件「安麗小夢想大志氣追夢計畫」徵件參賽者中脫穎而出，獲邀到台北參與前十名決選，帶著一群小布農學生遠赴台北，展示了一系列版畫創作，並與十多位來自教育、公益等領域的評審們分享他與學生的計畫，獲得「安麗追夢計畫」前三名，贏得追夢獎金。被問及當年為什麼會參加追夢計畫？「追夢計畫的起源是尋根之旅。」呂老師分享這是起源於一次社會課的校外教學中，小布農們好奇起布農族的根源，在互動中，呂老師也問了孩子們，如果布農族被歧視會不會生氣，「有個孩子說，如果有人歧視我們（布農族），是因為他們不認識我們的文化，所以不會生氣。」這句話讓老師決定除了對外發揚原住民文化之外，更應該讓孩子們也瞭解自己的文化底蘊。回村後老師便安排一系列的尋根之旅，要帶領孩子回到舊部落。對在偏鄉的小布農來說，追夢的最大挑戰是經費，呂家賢常常告訴孩子：「如果有一個夢想，但只會一直做夢，那夢永遠都是夢。但若是勇於執行夢想、追逐夢想，才有可能會成真。」老師在學期中安排了幾次的尋根之旅，帶小布農族翻山越嶺走到舊部落。其中在佳年端社看到斷垣殘壁的石板屋，還巧遇考古團隊向孩子們分享挖掘出的蛇紋陶片，充分感受到珍貴的史料不止典藏在博物館中，更在鄉野間。尋根之旅的第三天，偶遇的大雨逼得大家提早撤退下山，呂家賢回憶到舊部落的過程好遠，但在要撤離下山的時候又覺得回家（新部落）更遠，「我當時心裡很感慨，問了孩子哪裡是家？孩子不約而同指向身邊的家長。那一刻很衝擊，對孩子來說，家人在哪裡，家就在哪裡。」老師感性表示，原來尋根之旅不是在找舊部落在哪裡，而是在找心理的根在哪裡，這是那次旅行很深刻的感受，也是尋根才能得到的體驗。呂家賢引用日本熱血動漫「排球少年！！」經典台詞：「正因為沒有翅膀，所以人們才去尋找飛翔的方法」鼓勵孩子，除了大膽做夢、勇敢追夢之外，也不要怕把夢想告訴別人。老師舉美國企業家投資找贊助的故事為例「把夢想告訴別人、說服別人支持你，不僅可能得到資源，更可以鼓勵別人也不要害怕做夢。」因此當年才會不顧一切也要參加「安麗小夢想大志氣追夢計畫」，爭取實現夢想的機會。問到老師帶領孩子實現夢想的同時，自己的夢想是什麼？呂家賢笑稱自己身為人師，心中一直有個理想的烏托邦，沒有孩子被放棄、所有孩子都能在良好照顧下追尋夢想、發揮潛能的理想世界。對呂家賢來說，夢想不是一個終點、一個要到達的地方，而是一個追尋的方向。呂家賢老師說在2022年參與安麗追夢計畫後更感受到基金會及各界對孩子們的支持，因此他也引用「牧羊少年奇幻之旅」中的經典名句「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」告訴學生：「當你在想像夢想的同時，未來就已經在改變了」藉此勉勵孩子及有夢想的人勇敢追逐、實踐夢想。