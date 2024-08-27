柯P怨沒專訪澄清　前幕僚翻黑歷史：每次都在提油救火！

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「館長」陳之漢昨日直播表示與柯文哲一同吃晚餐，兩人聊了近2小時，過程中柯文哲抱怨每天電視新聞對他的報導，更稱自己拜訪很多媒體人，希望有電視台能夠專訪來澄清此事，無奈卻都沒人通知他去上通告。對此前幕僚柯昱安今（27）日質疑，上專訪真的能解決問題嗎？回憶單2019年，柯要求幕僚排滿專訪，但很顯然每次專訪回應都在提油救火，引爆了史上最大的一波退粉潮，至於為何記這麼清楚，「那是當然，因為已經有PTSD（創傷後壓力症）了」。民眾黨與柯文哲近來爭議連環爆，陳之漢昨日於直播透露晚上與柯文哲用餐談心，過程中柯訴苦稱拜訪很多媒體人，希望有電視台能夠專訪來澄清此事，無奈卻都沒人通知他去上通告，但卻看電視新聞每天這樣報導自己。對此柯昱安質疑，柯文哲上專訪真的能解決問題嗎？2019年上半年面對選總統等爭議議題，柯文哲要求幕僚排滿專訪，電視報紙網路廣播什麼都上，但很顯然每一次專訪中的回應，都只是在提油救火，引爆了史上最大的一波退粉潮。柯昱安細數，2019年1月18日專訪時稱讚韓國瑜比想像中還有料；8月5日受訪時稱「小英身邊每個人都貪污」；8月13日專訪稱蔡衍明愛台灣；8月17日暗指蔡英文開條件搓湯圓；9月5日說小時候「很討厭外省人」、說陳菊是「比較肥的韓國瑜」、透露林志玲懷孕消息；9月16日說「我們Chinese都是很愛面子的國家」；9月23日批評陳菊是比較大號的吳音寧。柯昱安嘆，沒想到這個迷思過了6年還是非常堅持，他誠摯建議柯文哲放現在所剩不多的幕僚一馬，他們已經被這些烏煙瘴氣燒到精疲力盡了，至於為什麼自己會記得這麼清楚，「那是當然，因為已經有PTSD（創傷後壓力症）了」。