雪碧整形「睡不瞑目」嚇死人！容貌焦慮砸近千萬　醫揭手術後遺症

被封為「情色教主」的知名網紅雪碧（方祺媛）過去曾大方表示，18歲時就開始透過醫美活成自己想要的樣子，至今已花費近千萬，不過近期雪碧卻飽受手術後遺症困擾，昨（26）日分享自己因「提眼肌」提太多次，連睡覺眼睛都無法閉起來，嚇壞許多網友，對此台灣美容醫學醫學會前教育主委暨現任網路主委宋奉宜醫師也提醒，從事醫美行為，「多休息是最重要的，過度容貌焦並頻繁進廠，反而會造成反效果」。
「提眼肌矯正手術」在醫美上，常用來克服「眼瞼下垂、大小眼」的情況；當提眼肌無力時，眼睛需要狠用力才能睜開，導致人會出現「沒有精神」的感覺。
以往想根除眼睛無神，許多民眾會選擇割雙眼皮來解決，但近年提眼肌手術變夯，可以將提眼瞼肌拉緊、讓眼睛睜大，並改善眼睛無神的狀況，同時也能將眼型做些許調整，成為不少民眾的心儀選擇。
不過「提眼肌矯正手術」後，受術者會有「暫時性眼睛無法閉合」，此時就需依照醫囑塗抹人工淚液藥膏，或點藥水，手術後「眼瞼腫脹」也是正常情況，大約1至2週消退，但要完全恢復自然，需3個月時間，因此要有足夠的耐心。
對此宋奉宜也透過雪碧的例子提醒，現在人的醫美傷害已經越來越明顯，以皮膚來說，「20年前大家都在做皮膚雷射，後來就開始往皮膚內部做填充、注射、電波拉皮等，注重的反而是皮膚以下的敏感代謝」。
宋奉宜強調，人有容貌焦慮去做醫美沒問題，只要不被騙就好，但做醫美最重要的就是「休息」，「就像出了車禍，重點不是到處找秘方讓自己好，而是在家好好休養。」
雪碧過去曾自曝，自己第一次整形大概是高中，後來陸續做了墊額頭2次、雙眼皮5次、臥蟬、鼻子4次、下巴2次，抽脂肪補臉5次、全身抽脂6次、抽脂墊胸、墊屁股、天鵝頸、貴族手術等，花費近千萬。
宋奉宜再次提醒，民眾做醫美前除了要有修養的心理建設外，「真的不要過度著急」，醫美一定會有代價的，沒有變美又不會有後遺症的事情。
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以往想根除眼睛無神，許多民眾會選擇割雙眼皮來解決，但近年提眼肌手術變夯，可以將提眼瞼肌拉緊、讓眼睛睜大，並改善眼睛無神的狀況，同時也能將眼型做些許調整，成為不少民眾的心儀選擇。
不過「提眼肌矯正手術」後，受術者會有「暫時性眼睛無法閉合」，此時就需依照醫囑塗抹人工淚液藥膏，或點藥水，手術後「眼瞼腫脹」也是正常情況，大約1至2週消退，但要完全恢復自然，需3個月時間，因此要有足夠的耐心。
對此宋奉宜也透過雪碧的例子提醒，現在人的醫美傷害已經越來越明顯，以皮膚來說，「20年前大家都在做皮膚雷射，後來就開始往皮膚內部做填充、注射、電波拉皮等，注重的反而是皮膚以下的敏感代謝」。
宋奉宜強調，人有容貌焦慮去做醫美沒問題，只要不被騙就好，但做醫美最重要的就是「休息」，「就像出了車禍，重點不是到處找秘方讓自己好，而是在家好好休養。」
雪碧過去曾自曝，自己第一次整形大概是高中，後來陸續做了墊額頭2次、雙眼皮5次、臥蟬、鼻子4次、下巴2次，抽脂肪補臉5次、全身抽脂6次、抽脂墊胸、墊屁股、天鵝頸、貴族手術等，花費近千萬。
宋奉宜再次提醒，民眾做醫美前除了要有修養的心理建設外，「真的不要過度著急」，醫美一定會有代價的，沒有變美又不會有後遺症的事情。