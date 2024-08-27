雪碧整形「睡不瞑目」嚇死人！容貌焦慮砸近千萬　醫揭手術後遺症

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▲雪碧從不諱言多次整形，先前在節目中曾坦言自己「容貌焦慮很嚴重」。（圖／雪碧IG）

▲擁有「色情教主」之稱的藝人雪碧（方祺媛）透露，自己第一次整形大概是高中，前後醫美已花了近千萬元。（圖／sprite0719ss IG）

被封為「情色教主」的知名網紅雪碧（方祺媛）過去曾大方表示，18歲時就開始透過醫美活成自己想要的樣子，至今已花費近千萬，不過近期雪碧卻飽受手術後遺症困擾，，嚇壞許多網友，對此台灣美容醫學醫學會前教育主委暨現任網路主委宋奉宜醫師也提醒，從事醫美行為，「提眼肌矯正手術」在醫美上，常用來克服的情況；當提眼肌無力時，眼睛需要狠用力才能睜開，導致人會出現「沒有精神」的感覺。以往想根除眼睛無神，許多民眾會選擇割雙眼皮來解決，但近年提眼肌手術變夯，可以，成為不少民眾的心儀選擇。不過「提眼肌矯正手術」後，大約1至2週消退，但要完全恢復自然，需3個月時間，因此要有足夠的耐心。對此宋奉宜也透過雪碧的例子提醒，現在人的醫美傷害已經越來越明顯，以皮膚來說，「20年前大家都在做皮膚雷射，後來就開始往皮膚內部做填充、注射、電波拉皮等，注重的反而是皮膚以下的敏感代謝」。宋奉宜強調，」，「就像出了車禍，重點不是到處找秘方讓自己好，而是在家好好休養。」雪碧過去曾自曝，自己第一次整形大概是高中，後來陸續做了墊額頭2次、雙眼皮5次、臥蟬、鼻子4次、下巴2次，抽脂肪補臉5次、全身抽脂6次、抽脂墊胸、墊屁股、天鵝頸、貴族手術等，花費近千萬。宋奉宜再次提醒，民眾做醫美前除了要有修養的心理建設外，「真的不要過度著急」，醫美一定會有代價的，沒有變美又不會有後遺症的事情。