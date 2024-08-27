柯P補助款7380萬入袋　趙少康恍然大悟：難怪不願與侯友宜合作

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民眾黨與柯文哲爭議事件連環爆，昨日又爆出拿了7380萬元選舉補助款，並捧著4300萬現金，購置立院附近的商辦作為個人辦公室，再度引發熱議。對此與侯友宜搭檔參選正副總統的趙少康表示，直到現在自己才恍然大悟，難怪當時柯文哲怎麼樣都不願意跟侯友宜合作參選，若當時侯如果主動承諾將所有補助款給柯，「說不定藍白合就成功了」。對於柯文哲選舉補助款7380萬元入袋，並對外稱是「參照他黨慣例」，趙少康說，先不論柯文哲的說法與做法有無問題，但認為應該徹底檢討總統選舉補助制度，因為看來三黨候選人光靠選舉期間收到的捐款，都足夠支應各項開銷，既然沒花到自己錢，為什麼還要政府另外補助？趙少康坦言，一票30元補助款，總金額動輒1億至2億元，這筆錢的引誘太大了，必須取消總統大選的選舉補助款，才能正本清源，不能把選總統當發財的機會，直到現在自己才恍然大悟，難怪當時柯文哲怎麼樣都不願意跟侯友宜合作參選，如果當時主動承諾柯文哲，將所有補助款給他，「說不定藍白合就成功了」。趙少康說，現在看起來，選舉帳務很多都不確實，甚至成為政治鬥爭的工具，各黨都應該徹底檢討，如果有不實就趕快改正，如果「政黨都在做假帳」的印象形成，會影響選民觀感。最後趙少康也提到，認為台灣應該學習歐洲許多國家做法，改採「公費選舉」，一來選舉收受大筆捐款就是欠人情，選上了要還的，小筆捐款也是人家辛苦賺來的，至於選舉補助款更是民脂民膏，公費選舉明確規定競選經費上限，超過上限就當選無效，才能徹底端正選風，也減少各種文宣品的浪費。