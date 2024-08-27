財經網美胡采蘋出包！爭議影片急下架　道歉認「頻道黑歷史」　

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▲胡采蘋在影片中說出「誰不是買電腦的時候，裡面已經裝了 Intel 的 CPU？我這輩子就沒有看過一顆CPU躺在店裡面要賣給我的。」這番言論引起廣大網友不滿，紛紛批評她根本是在「不懂裝懂」。（圖／翻攝自Youtube）

▲胡采蘋道歉「然而這些天的網路討論，似乎是非常多人都有購買零售盒裝CPU的經驗」、「可見個人的經驗是狹隘的，我和那位年輕研究員的閱歷也還是有所不足。」（圖／翻攝自胡采蘋FB）

▲道歉貼文一出，許多網友在留言區為她打氣，認為其團隊勇於承認錯誤，但也有網友不買單。（圖／翻攝自胡采蘋FB）

財經網美Emmy（胡采蘋）近日因談論Intel CPU引發爭議，影片中她評論英特爾執行長季辛格賣EUV廠出清ARM安謀股票一事時，說出等言論，讓網友質疑她「不懂裝懂」，儘管該影片已緊急下架，但仍被大批民眾備份瘋傳，胡采蘋後也在臉書發文道歉。胡采蘋在影片中表示，「到底有誰會去光華商場買單一顆處理器回家呢？」她質疑「我有看過一顆白菜擺在菜市場賣，我看過一顆番茄、一顆蛋糕放在店裡面賣，請問大家，你是有看過一顆 Intel 處理器擺在店裡面賣的嗎？」還進一步強調「誰不是買電腦的時候，裡面已經裝了 Intel 的 CPU？我這輩子就沒有看過一顆CPU躺在店裡面要賣給我的。要不是今天我有做這支影片，我還不知道Intel有在賣盒裝版。」這番言論引起廣大網友不滿，網友在影片留言區大罵、「作為曾經在光華上班的我看到這個言論我真的六眼領域都要展開了」、「都什麼年代了，還不知道 3C市場有賣單顆包裝的零組件」、「不懂的事情，我絕不敢硬掰」，資深媒體人黃揚明也在臉書發文，批評胡采蘋的言論就是「孤陋寡聞」面對網友批評，胡采蘋昨（26）日在臉書發文道歉，說明。我們沒有再多做調查，修正劇本內容的用語，讓他的內容更精確，而引發了爭議討論。」胡采蘋也澄清「然而這些天的網路討論，似乎是非常多人都有購買零售盒裝CPU的經驗」、「可見個人的經驗是狹隘的，我和那位年輕研究員的閱歷也還是有所不足。這件事情已經成為我們人生中諸多犯錯的其中一件，甚至可以說是成為我們社群頻道的一個黑歷史。然而，對我們團隊來說，與其閃躲逃避，不如誠懇坦然的面對此事。」道歉貼文一出，許多網友在留言區為她打氣，認為其團隊勇於承認錯誤、及時修正細節，，未來也會持續支持。有網友留言「第一次看Emmy的影片時就有看的這個與事實並不一致的情形，然而，也有網友不買單，，酸她「一切都認為是別人的問題」。