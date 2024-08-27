珊珊颱風大轉彎「往台灣衝」？美國預測路徑急翻轉　氣象署回應了

珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）目前持續在日本南方海面、接近九州地區發展，從珊珊颱風生成後，各國路徑就不斷預估會登陸日本，並一路往東北移動，不過台灣時間今（27）日下午，美國模式預測竟然出現大翻轉？美國模式預估珊珊颱風可能會在九州附近打轉後，往西南移動接近，並且有登陸台灣機會，對此中央氣象署表示「過往美國模式偏差都較大，建議民眾當參考就好，說不定下一報就有所異動。」
根據美國國家海洋和大氣管理局全球預報系統（GFS）最新模擬，珊珊颱風在接近日本九州後，會受地形影響逆時針打轉，隨後筆直的朝西南方的台灣移動，颱風中心甚至可能掃過北台灣縣市，並通過台灣海峽，一路往中國消散，預測結果一出引發PTT和各社群議論。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」第一時間發文指出，「美國全球模式太虛幻了，上演珊珊的逆襲，建議先停看聽別急著上車」。氣象署預報員黃恩鴻也表示，美國模式有一個特色就是「系統穩定度落差較大」，以往針對颱風等低壓系統的預報也會偏強。
至於美國模式是從何依據推導出珊珊颱風的最新路徑？黃恩鴻解釋，主要是珊珊颱風東側的高壓即將增強，且北方的低壓系統力道不夠，比較難將珊珊颱風往北拉動，颱風沿著高壓邊緣走，才會有往台灣這邊移動的情況；不過黃恩鴻強調，「美國模式參考就好，下一報在台灣時間傍晚左右，說不定又會有變化，民眾可先觀望。」
此外，珊珊颱風若真的以美國模式預測路徑侵台，將會和2001年的「納莉颱風」相當類似，當年納莉颱風生成後，9月8日氣象署發布海警，9月10日在琉球那霸附近海面打轉，因此解除海警，想不到納莉颱風9月13日調頭緩慢直撲台灣，9月16日晚間9時40分登陸東北角，停留49小時後才由台南安平附近出海，造成逾175萬戶停水、近165萬戶停電、94人死亡、10人失蹤。
黃恩鴻補充，目前除了美國模式出現翻轉，其它包括歐洲、日本依舊認為珊珊颱風會侵襲日本，台灣中央氣象署則預測，珊珊颱風週四（8/29）上午會在九州登陸，實際登陸縣市還有待觀察，今晚開始日本就會受珊珊颱風的風雨影響，一路到週末，近期前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。
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臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」第一時間發文指出，「美國全球模式太虛幻了，上演珊珊的逆襲，建議先停看聽別急著上車」。氣象署預報員黃恩鴻也表示，美國模式有一個特色就是「系統穩定度落差較大」，以往針對颱風等低壓系統的預報也會偏強。
至於美國模式是從何依據推導出珊珊颱風的最新路徑？黃恩鴻解釋，主要是珊珊颱風東側的高壓即將增強，且北方的低壓系統力道不夠，比較難將珊珊颱風往北拉動，颱風沿著高壓邊緣走，才會有往台灣這邊移動的情況；不過黃恩鴻強調，「美國模式參考就好，下一報在台灣時間傍晚左右，說不定又會有變化，民眾可先觀望。」
此外，珊珊颱風若真的以美國模式預測路徑侵台，將會和2001年的「納莉颱風」相當類似，當年納莉颱風生成後，9月8日氣象署發布海警，9月10日在琉球那霸附近海面打轉，因此解除海警，想不到納莉颱風9月13日調頭緩慢直撲台灣，9月16日晚間9時40分登陸東北角，停留49小時後才由台南安平附近出海，造成逾175萬戶停水、近165萬戶停電、94人死亡、10人失蹤。
黃恩鴻補充，目前除了美國模式出現翻轉，其它包括歐洲、日本依舊認為珊珊颱風會侵襲日本，台灣中央氣象署則預測，珊珊颱風週四（8/29）上午會在九州登陸，實際登陸縣市還有待觀察，今晚開始日本就會受珊珊颱風的風雨影響，一路到週末，近期前往日本旅遊的民眾，務必特別留意颱風動態、天氣預報、相關航班資訊。