PS女孩謝凱蒂被球迷嫌「連她都要拍？」本人難過哭了　回應被推爆

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▲謝凱蒂有張如混血兒般的五官，無厘頭、人來瘋個性成為隊上的開心果。（圖／謝凱蒂臉書）

▲謝凱蒂登場應援被嫌棄，球迷勉強拍她幾張照片，還被旁人說嘴。（圖／謝凱蒂Threads）

「PS女孩」謝凱蒂（本名謝珍永）在中信啦啦隊服務8年，憑混血般的臉蛋及豪放、愛耍寶性格，受封「小許瑋甯」、「浮誇甜心」，今（27）日傳出她投資上千萬元的借貸平台出問題，有可能血本無歸，本人目前沒有回應。謝凱蒂個性樂觀、正向，日前聽到有球迷說「你連謝凱蒂都拍」，她高情商的回應受到網友高度肯定。謝凱蒂6月在Threads發文，透露球賽結束後，她從朋友口中聽聞球迷之間的對話，一名球迷說：「哎唷！你竟然連謝凱蒂都拍？」另一位球迷無奈回話：「沒辦法！前面沒人了啊！」對此，謝凱蒂表示：「再度聽到殘忍的事實...」並附上哭臉的表情符號。依據謝凱蒂的回應，似乎已經不是第一次遇上這樣的狀況，不過話鋒一轉，謝凱蒂說：「這樣子的對話，好像也只能習慣。只能說抱歉啦！因為我們的站位是輪流的，請你們忍耐。」貼文一發布，同隊的短今安慰：「沒事～也常常有人用我對焦，再拍旁邊的女孩...」謝凱蒂高EQ回應引來網友留言：「哪次沒拍爆妳」、「不論站哪，眼睛都會自動對焦到妳」、「凱蒂給我們很多歡樂，謝謝凱蒂」、「我女兒就超愛凱蒂」、「那麼可愛的凱蒂，下次帶我的x100vi把你拍爆」、「我很喜歡妳～不同的應援風格，看到都很開心！繼續做自己，支持妳」、「凱蒂我愛妳！希望你能跳到當阿嬤！」