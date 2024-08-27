歐洲官員來台體驗政經文教課程　訪外交部、台灣歐盟中心深化交流

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▲歐洲的官員來到台灣，會同教育部進行政治、經濟、文化、語言的交流，促進雙方交流。（圖／教育部提供）

為了促進雙方文教交流，教育部最近邀請38名來自歐洲13個國家的官員組團來到台灣政治大學參加「台灣專題」，接著去到輔仁大學參加「華語研習」課程，藉以加深他們對於台灣政治、經濟、文化語言等方面的暸解與認識，也有訪問外交部、台灣歐洲聯盟中心等機構了解相關領域最新發展資訊。教育部表示，《歐洲國家官員臺灣研究計畫》自從民國96年開辦，迄今已逾17年，今年共有38名歐洲官員來到台灣，參加政治大學協辦的「台灣政治經濟專題」，研習課程邀請包括考試委員姚立德博士等在內的教育、政治、經濟、社會、文化領域頂尖學者專家，碰過研討方式介紹台灣上述各領域的現況成就與未來發展，還有輔仁大學協辦的「華語研習課程」，針對已具基礎程度的歐洲官員，設計為期2週的密集語言與文化課程。教育部提到，今年受邀參團的歐洲國家官員分別來自歐洲13個國家政府機構，專長領域包含教育文化、國際合作、區域事務、環境保護、綠色農業等，除了文教課程的研討，也有拜訪外交部、台灣歐洲聯盟中心等機構，能讓來訪的歐洲政策規劃官員直接掌握台灣、歐洲相關領域最新發展資訊。另一方面，教育部指出，全力推動「台灣大學學術聯（UAAT）」在半導體、量子科技、人工智慧（AI）、永續發展及華語教學等5個關鍵領域深化國際合作，而該聯盟也與捷克大學聯盟簽署合作備忘錄，期待未來能與更多歐洲其他知名學術機構進行相關交流活動。