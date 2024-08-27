輝達工作環境高壓、離職率卻低　外媒：「金手銬」讓員工願意賣命

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晶片大廠輝達（Nvidia）近年股價水漲船高，也成為不少人心目中的夢幻企業。近日有外媒引述前員工透露，輝達的工作環境十分高壓，但離職率卻相對低，主要是因為薪酬待遇豐厚，哪怕工作壓力山大也讓人捨不得離開。根據《彭博社》報導，1名曾在輝達從事客戶技術支援工作、已於今年5月離職的男子透露，當時每週工作7天，最晚是做到凌晨1、2點才下班；另一位同樣已離職的女性也踢爆，在輝達開會，大家脾氣都很暴躁，大喊大叫甚至肢體衝突都算常見。不過由於優渥的待遇宛如「金手銬」拴住，讓她還是容忍了輝達的工作文化長達2年，1天就有7到10場會議要開。報導也引述輝達執行長黃仁勳先前的受訪內容，他坦言與其像競爭對手那樣解雇員工，他更喜歡 「琢玉成器」，用磨練來使員工變得更優秀。《彭博社》並指出，2023年輝達有5.3%的員工離職，但在輝達市值超過1兆美元（約新台幣31.4兆元）後，員工離職率下降到僅有2.7%。部分原因是輝達給的股票獎勵，通常要4年才能兌現，員工為了拿到全額就會堅持留下來。相較之下，一般半導體產業的員工離職率則高達17.7%。還有輝達前工程師向《彭博社》表示，那些在公司工作10年的人，雖然已經有足夠的錢退休，但仍選擇繼續工作，因為到下一次公司配股時，將會有一筆更可觀的收入。過往他常聽到公司有員工在炫耀自己買了新的度假屋，還會去看超級盃、 NBA總決賽。報導也提到，輝達員工停車場裡擠滿了保時捷、藍寶堅尼等超跑；有加州的房地產經紀人爆料稱，自己曾多次經手輝達員工的購屋案，當中有些人即使是買幾百萬美元的房子，也會一次拿出4到6成當頭期款。