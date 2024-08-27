陳連宏接任富邦悍將打擊教練！教練團陣容豪華　陣中有3名總教練

中華職棒富邦悍將儘管下半季曾一度登上龍頭，但近期球隊表現不佳，不但吞下4連敗，近8戰更是苦吞7敗，今（27）日悍將球團稍早則是正式宣佈教練團異動，原基地統籌教練陳連宏將轉任為一軍打擊教練。而如今悍將一軍教練團陣中，已經擁有3名教練有過擔綱主帥的經驗，分別是現任的陳金鋒，以及丘昌榮、陳連宏，這次教練團異動後能否收到效果，也要端看後續團隊打擊發揮得如何。
富邦悍將下半季曾一度登龍頭 但8月表現不理想
富邦悍將曾在7月底時，攻佔下半季聯盟龍頭，一度讓悍將球迷看見曙光，不過8月至今悍將則是陷入低迷，團隊打擊發揮不甚理想，導致8月目前僅拿下3勝，苦吞14敗，目前12勝19敗的戰績，也一路下滑到最後一名，距離龍頭的中信兄弟有6場勝差。
悍將球團今（27）日稍早則進行教練團異動，主要是針對打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也則是調整職務，轉為一軍打擊策略教練。悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。
悍將一軍教練團陣容豪華 坐擁3名主帥
而如今富邦悍將在一軍教練團陣容當中，已經擁有3名教練，有擔任過總教練的經歷，其中包含現任教頭陳金鋒、以及過去在2019-2020年擔任中信兄弟總教練，隨後轉戰富邦悍將也擔任總教練的丘昌榮；如今陳連宏再度重返一軍接下打擊教練位置，過去他在統一獅與富邦都擁有擔綱主帥的經驗，悍將教練團如今可說是相當豪華，就看下半季後續賽程他們能否急起直追，力拼奪下隊史自接手義大犀牛後的第一座總冠軍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦悍將曾在7月底時，攻佔下半季聯盟龍頭，一度讓悍將球迷看見曙光，不過8月至今悍將則是陷入低迷，團隊打擊發揮不甚理想，導致8月目前僅拿下3勝，苦吞14敗，目前12勝19敗的戰績，也一路下滑到最後一名，距離龍頭的中信兄弟有6場勝差。
悍將球團今（27）日稍早則進行教練團異動，主要是針對打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也則是調整職務，轉為一軍打擊策略教練。悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。
悍將一軍教練團陣容豪華 坐擁3名主帥
而如今富邦悍將在一軍教練團陣容當中，已經擁有3名教練，有擔任過總教練的經歷，其中包含現任教頭陳金鋒、以及過去在2019-2020年擔任中信兄弟總教練，隨後轉戰富邦悍將也擔任總教練的丘昌榮；如今陳連宏再度重返一軍接下打擊教練位置，過去他在統一獅與富邦都擁有擔綱主帥的經驗，悍將教練團如今可說是相當豪華，就看下半季後續賽程他們能否急起直追，力拼奪下隊史自接手義大犀牛後的第一座總冠軍。