陳連宏接任富邦悍將打擊教練！教練團陣容豪華　陣中有3名總教練

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▲悍將球團今（27）日稍早則進行教練團異動，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。（圖／富邦提供）

中華職棒富邦悍將儘管下半季曾一度登上龍頭，但近期球隊表現不佳，不但吞下4連敗，近8戰更是苦吞7敗，今（27）日悍將球團稍早則是正式宣佈教練團異動，原基地統籌教練陳連宏將轉任為一軍打擊教練。富邦悍將曾在7月底時，攻佔下半季聯盟龍頭，一度讓悍將球迷看見曙光，，目前12勝19敗的戰績，也一路下滑到最後一名，距離龍頭的中信兄弟有6場勝差。悍將球團今（27）日稍早則進行教練團異動，主要是針對打擊部門進行調整，。悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。而如今富邦悍將在一軍教練團陣容當中，，悍將教練團如今可說是相當豪華，就看下半季後續賽程他們能否急起直追，力拼奪下隊史自接手義大犀牛後的第一座總冠軍。