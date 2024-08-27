影／蔣智賢未撿球遭下放二軍？富邦悍將單周4連敗　還傷了張育成

陳連宏接任富邦悍將打擊教練！教練團陣容豪華　陣中有3名總教練

記者陳品翔/綜合報導

▲富邦悍將球團今（27）日稍早正式宣佈教練團異動，原基地統籌教練陳連宏將回到一軍，並轉任一軍打擊教練。而如今悍將一軍教練團陣中已經擁有3名教練有過擔綱主帥的經驗，分別是現任的陳金鋒，以及丘昌榮、陳連宏。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將球團今（27）日稍早正式宣佈教練團異動，原基地統籌教練陳連宏將回到一軍，並轉任一軍打擊教練。而如今悍將一軍教練團陣中已經擁有3名教練有過擔綱主帥的經驗，分別是現任的陳金鋒，以及丘昌榮、陳連宏。（圖／富邦悍將提供）
中華職棒富邦悍將儘管下半季曾一度登上龍頭，但近期球隊表現不佳，不但吞下4連敗，近8戰更是苦吞7敗，今（27）日悍將球團稍早則是正式宣佈教練團異動，原基地統籌教練陳連宏將轉任為一軍打擊教練。而如今悍將一軍教練團陣中，已經擁有3名教練有過擔綱主帥的經驗，分別是現任的陳金鋒，以及丘昌榮、陳連宏，這次教練團異動後能否收到效果，也要端看後續團隊打擊發揮得如何。

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富邦悍將下半季曾一度登龍頭　但8月表現不理想

富邦悍將曾在7月底時，攻佔下半季聯盟龍頭，一度讓悍將球迷看見曙光，不過8月至今悍將則是陷入低迷，團隊打擊發揮不甚理想，導致8月目前僅拿下3勝，苦吞14敗，目前12勝19敗的戰績，也一路下滑到最後一名，距離龍頭的中信兄弟有6場勝差。

悍將球團今（27）日稍早則進行教練團異動，主要是針對打擊部門進行調整，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也則是調整職務，轉為一軍打擊策略教練。悍將球團期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。

悍將一軍教練團陣容豪華　坐擁3名主帥

而如今富邦悍將在一軍教練團陣容當中，已經擁有3名教練，有擔任過總教練的經歷，其中包含現任教頭陳金鋒、以及過去在2019-2020年擔任中信兄弟總教練，隨後轉戰富邦悍將也擔任總教練的丘昌榮；如今陳連宏再度重返一軍接下打擊教練位置，過去他在統一獅與富邦都擁有擔綱主帥的經驗，悍將教練團如今可說是相當豪華，就看下半季後續賽程他們能否急起直追，力拼奪下隊史自接手義大犀牛後的第一座總冠軍。

▲悍將球團今（27）日稍早則進行教練團異動，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。（圖／富邦提供）
▲悍將球團今（27）日稍早則進行教練團異動，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。（圖／富邦提供）

富邦悍將教練團異動！陳連宏轉一軍打擊教練　垣內哲也改策略教練

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