陳連宏能救富邦打線？換第10位打擊教練　黃忠義：球員應變要加強

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲悍將球團今（27）日稍早則進行教練團異動，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。（圖／富邦提供）

富邦悍將打線怎麼了？中職富邦悍將由於打擊狀況持續低迷，今（27）日賽前宣布教練團異動，原基地統籌教練陳連宏，轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。對於富邦球團的人事異動，球評「東哥」黃忠義認為，教練更換沒有太大影響，主要是球員的應變能力要加強，心智足夠成熟，才能配合教練打出好成果。中職下半季開打前一個月，富邦悍將展現「Win Now」氣勢，一度坐上戰績龍頭寶座，富邦球團發出公告表示，期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。對於富邦球團的教練更換，陳連宏因為本就在一軍幫忙，黃忠義表示：「，教練就像是廚師，而球員是主菜，要怎樣合力炒出一盤好菜很重要。」此外，黃忠義也強調，2019年7月7日：陳該發→陳威志2020年8月11日：杜西→羅根2021年6月29日：羅根→鍾承祐2022年5月16日：鍾承祐→陳威志2024年8月27日：垣內哲也→陳連宏客座打擊教練：馮喬許、克魯茲、柏安力