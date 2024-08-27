陳連宏能救富邦打線？換第10位打擊教練　黃忠義：球員應變要加強

富邦悍將打線怎麼了？中職富邦悍將由於打擊狀況持續低迷，今（27）日賽前宣布教練團異動，原基地統籌教練陳連宏，轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。陳連宏的職務更替後，將成為富邦球團近6年來，第5個季中上任的打擊教練，若把客座的打擊教練也列入計算，將成為第10個臨危受命來搶救富邦打線的教練。對於富邦球團的人事異動，球評「東哥」黃忠義認為，教練更換沒有太大影響，主要是球員的應變能力要加強，心智足夠成熟，才能配合教練打出好成果。
8月戰績一路慘跌 第5度季中人事異動
中職下半季開打前一個月，富邦悍將展現「Win Now」氣勢，一度坐上戰績龍頭寶座，但在進入8月後，戰績直直落，近期的17戰只拿下3勝。原先保有競爭力的投手群，表現下修，而團隊打擊狀況，則是持續低迷，各項數據都在聯盟墊底。
富邦球團發出公告表示，期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。富邦在近6年內，已經5次在季中臨時更換打擊教練，且加上客座指導的打擊教練馮喬許、克魯茲和柏安力，球團8年來，加上陳連宏將有10人擔任過打擊教練一職。
換打擊教練能奏效？ 球評黃忠義點關鍵
對於富邦球團的教練更換，陳連宏因為本就在一軍幫忙，黃忠義表示：「主要可能跟教練更換沒有太大關係，而是球員的應變能力要加強，教練就像是廚師，而球員是主菜，要怎樣合力炒出一盤好菜很重要。」
此外，黃忠義也強調，球員心智成熟很重要，他舉獅隊為例，陳傑憲、蘇智傑、林岱安等球員在進入職棒後都有很多進步，富邦的球員，也要引以為戒，趕緊加強。
富邦悍將季中更換打擊教練紀錄：
2019年7月7日：陳該發→陳威志
2020年8月11日：杜西→羅根
2021年6月29日：羅根→鍾承祐
2022年5月16日：鍾承祐→陳威志
2024年8月27日：垣內哲也→陳連宏
客座打擊教練：馮喬許、克魯茲、柏安力
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中職下半季開打前一個月，富邦悍將展現「Win Now」氣勢，一度坐上戰績龍頭寶座，但在進入8月後，戰績直直落，近期的17戰只拿下3勝。原先保有競爭力的投手群，表現下修，而團隊打擊狀況，則是持續低迷，各項數據都在聯盟墊底。
富邦球團發出公告表示，期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。富邦在近6年內，已經5次在季中臨時更換打擊教練，且加上客座指導的打擊教練馮喬許、克魯茲和柏安力，球團8年來，加上陳連宏將有10人擔任過打擊教練一職。
換打擊教練能奏效？ 球評黃忠義點關鍵
對於富邦球團的教練更換，陳連宏因為本就在一軍幫忙，黃忠義表示：「主要可能跟教練更換沒有太大關係，而是球員的應變能力要加強，教練就像是廚師，而球員是主菜，要怎樣合力炒出一盤好菜很重要。」
此外，黃忠義也強調，球員心智成熟很重要，他舉獅隊為例，陳傑憲、蘇智傑、林岱安等球員在進入職棒後都有很多進步，富邦的球員，也要引以為戒，趕緊加強。
富邦悍將季中更換打擊教練紀錄：
2019年7月7日：陳該發→陳威志
2020年8月11日：杜西→羅根
2021年6月29日：羅根→鍾承祐
2022年5月16日：鍾承祐→陳威志
2024年8月27日：垣內哲也→陳連宏
客座打擊教練：馮喬許、克魯茲、柏安力